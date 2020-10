LE ELEZIONI INTERNE

PADOVA Chirurghi, cardiologi e pediatri, ma anche medici di base e medici del pronto soccorso. Volti noti del mondo sindacale, figure di primo piano dell'università e, soprattutto, camici bianchi in prima linea nel periodo più duro della pandemia. L'Ordine dei Medici di Padova rinnova le proprie cariche e lo fa con una lista unica che porterà con ogni probabilità alla presidenza il dottor Domenico Crisarà, titolare di un ambulatorio all'Arcella e vice segretario nazionale della Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale).

Sulla carta i 15 candidati consiglieri sono tutti sullo stesso piano, ma da ciò che trapela le varie rappresentanze della categoria hanno trovato un'intesa sul cinquantanovenne di origine calabrese già da molti anni punto di riferimento della sanità padovana. Sono state tante le richieste di candidarsi arrivate a Crisarà negli ultimi due mesi. Tra i principali fautori di questa operazione c'è anche Paolo Simioni, presidente dell'Ordine dei Medici uscente, con l'intenzione di dare una linea di continuità.

I COMPONENTI

Domenico Crisarà, ma non solo. La lista è ricca di nomi noti e di protagonisti della lotta al Covid. Uno è quello di Roberta Volpin, primario del pronto soccorso di Schiavonia: qui era passata la prima vittima italiana colpita da Coronavirus e proprio lei, la dottoressa Volpin, appena scoppiata l'emergenza aveva dovuto blindare il reparto per evitare altri contagi. Ha legato indissolubilmente il proprio nome ai giorni più duri della pandemia anche Mariateresa Gallea, guardia medica insignita da Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per aver lavorato nella zona rossa di Vo' sostituendo i colleghi medici in quarantena. Quelli di inizio marzo erano stati giorni caldissimi anche per Andrea Spagna, direttore del Suem 118, l'uomo che coordina le uscite di ambulanze ed elisoccorsi in tutta la provincia.

Fa parte della lista anche un nome illustre a livello universitario come quello di Paolo Angeli, colonna della Scuola di Medicina. Noto alla cronaca sanitaria è sicuramente Adriano Benazzato, segretario regionale del sindacato Anaao. Legato all'Anaao è anche il vicesegretario nazionale Giuseppe Montante, così come il medico di pronto soccorso Mirko Schipilliti.

Troviamo poi Elisabetta Formentin (pediatra), Giovanni Guastella e Cosimo Guerra (medici di base), Tommaso Pennelli (medico legale) e Giovanni Santostasi (cardiologo specialista ambulatoriale). In squadra anche due chirurghi: Giacomo Sarzo e Gaya Spolverato, presidente dell'associazione Women In Surgery. Revisori dei conti Silvia Bennici, Nicola De Piccoli e Massimo Rigato.

L'OBIETTIVO

La lista comprende tutte le rappresentanze della categoria, sindacali e non. L'obiettivo primario è rilanciare il ruolo sociale della professione. Il presidente e i consiglieri rimarranno in carica quattro anni a partire dal prossimo gennaio. La lista Uniti per la professione e per la scienza è stata depositata formalmente lunedì: ieri alle 12 scadevano i termini per presentare le candidature e non sono pervenute altre liste. La squadra è pronta.

