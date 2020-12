LE REAZIONI

PADOVA «A questo punto, tanto vale che ci facciano chiudere». Massimiliano Pellizzari dell'Associazione commercianti del centro storico non ha certo preso bene la nuova ordinanza messa in campo dalla Regione che, da domani, blocca gli spostamenti tra i Comuni a partire dalle 14. Ordinanza che va sommarsi al blocco delle auto in centro il prossimo fine settimana voluto dall'amministrazione Giordani. «Il divieto di spostamento dai Comuni dalle 14 da sabato prossimo al 6 gennaio e il centro storico precluso alle auto sono la fine ha tuonato ieri Pellizzari - Si abbia il coraggio a questo punto di decretate la chiusura totale e si stanzino ristori adeguati sulla base del fatturato, com'è avvenuto in Germania. Abbiamo dimostrato in questi mesi di avere un grande senso di responsabilità, attenendoci in maniera scrupolosa alle disposizioni». «Non sono certo i commercianti i responsabili dell'aumento della curva dei contagi ma sono gli unici, assieme ai ristoratori e alle altre partite Iva, a subirne le conseguenze - ha rincarato la dose il leader dell'Acc - In molti saranno costretti a chiudere il 31 dicembre perché è finita la liquidità e con essa anche la speranza».

Evita, invece, la polemica il segretario dell'Appe Filippo Segato. «Quello che avevamo chiesto con forza fin da subito ha scandito l'esponente dell'associazione di categoria che rappresenta baristi e ristoratori - era l'allineamento di questa ordinanza con le indicazioni del Dpcm del 3 dicembre. In modo particolare chiedevamo che fosse sempre concesso il rientro nel Comune di residenza. Questo significa che le persone che si trovano al ristorante anche dopo le 14, possano tornare legittimamente a casa. Per noi era fondamentale per garantire un minimo di agibilità ai nostri ristoratori, soprattutto quelli che si trovano fuori città, penso a quelli che sui colli, o nei piccoli comuni. Ci fa piacere che il testo dell'ordinanza regionale contenga anche questa indicazione. Data la situazione credo che Zaia non potesse fare altro che adottare un provvedimento di questo tipo. Un provvedimento che, in parte, va a penalizzare i bar del centro storico. In tutti i casi, non si poteva non intervenire».

Un concetto che è stato ribadito anche dal presidente dell'Ascom Patrizio Bertin: «La situazione è gravissima ed era necessario fare qualcosa, dobbiamo anche ringraziare il governatore perché ha tenuto conto, in un periodo cruciale come questo, delle esigenze delle attività commerciali. Con i contagi a questi livelli, Zaia avrebbe potuto chiudere tutto. Non l'ha fatto e di questo gli va dato atto». «E' del tutto evidente che questi provvedimenti avranno delle ricadute sul commercio ha concluso l'alternativa, però, non è il liberi tutti, ma le chiusure. Di conseguenza, credo che la Regione si sia mossa seguendo il buon senso».

A pensarla così è anche il presidente di Confesecenti Padova Nicola Rossi: «Davanti ai numeri dei contagi e alla conta quotidiana dei morti, non si poteva fare diversamente. A farci riflettere deve essere poi l'appello lanciato dal primario di rianimazione che ha denunciato la saturazione dei suoi reparti. Così proprio non va». «Se c'è una cosa che non posso perdonare al governo ha concluso il numero uno di Confesercenti è l'aver abbassato la guardia la scorsa estate. Un rilassamento che ora stiamo pagando a prezzo carissimo. Le discoteche aperte e le spiagge super affollate ora ci costringono a vivere un Natale che più eccezionale - in senso negativo, naturalmente - non potrebbe essere».

Alberto Rodighiero

