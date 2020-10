L'INIZIATIVA

PADOVA L'obiettivo è sottinteso, salvare i bar. Ma anche le gelaterie o le pizzerie d'asporto senza tavolini. Per questo ieri il sindaco ha emesso un'ordinanza che conferma fino al 31 dicembre i plateatici gratuiti attuali, quelli che sono stati allargati in deroga agli accordi presi a maggio con la Sovrintendenza, per consentire ai pubblici esercizi di lavorare, e di farlo in sicurezza.

Ma c'è di più. Sappiamo che il Dpcm del 10 ottobre ordina alle attività di ristorazione: pasticcerie, bar, gelaterie trattorie e locali da asporto di chiudere alle 24 se fanno consumo al tavolo. Oppure di chiudere alle 21 in assenza di servizio ai tavoli. Per questo l'assessore al Commercio Antonio Bressa sta cercando di trovare per ogni locale che ne faccia richiesta spazi pubblici che consentano il plateatico.

Una via indicata espressamente nell'ordinanza del sindaco: al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario mantenere per gli esercenti la possibilità di richiedere nuove occupazioni o maggiori spazi rispetto a quanto già concesso, nonchè derogare all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari inserite nel vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

BRESSA

«Abbiamo cercato la modalità più agevole per gli esercenti, nessuna comunicazione ma rinnovo automatico. Si deve comunicare solo se non si usa il plateatico, per una questione di adeguamento della Tari. E continuiamo a dare una possibilità anche per quelli che sono stati penalizzati con l'ultimo Dpcm. Sono qui per studiare soluzioni con loro per uno spazio pubblico nei pressi. Anche se capisco che per alcuni c'è l'impossibilità fisica di farlo». Dunque? «Non c'è altra strada che l'indennizzo. Spingeremo in sede Anci affinché il governo o la Regione corrispondano degli indennizzi commisurati alla perdita del fatturato».

I NUMERI DELLA CRISI

La situazione è drammatica. Fra città e provincia sono 1.104 i ristoranti e tavole calde; 786 i bar senza cucina; 1.850 i bar con la cucina. Totale, 3.740 esercizi. Il settore della somministrazione ha perso quasi il 50%, secondo l'Osservatorio Economico di Confesercenti, in cifre fanno 91 milioni. E gli effetti del Dpcm non tarderanno a farsi sentire: Centomila euro in meno al giorno, tre milioni di incasso mancato al mese. È questo, per l'associazione dei pubblici esercizi Appe, l'effetto delle limitazioni imposte ai locali.

IL COMMENTO

«L'ampliamento della validità della concessione in deroga dei plateatici a bar ristoranti e altre attività commerciali accompagnato dall'esonero del pagamento della Cosap è un segnale evidente della volontà di dare una mano ad una categoria tra le più colpite dalla crisi dovuta al Covid - dice il presidente dei pubblici esercizi Fiepet Confesercenti Fabio Legnaro (Ballotta) - Quello di cui abbiamo bisogno è un mix tra restrizioni concrete ed accettabili ed intelligenti ed aiuti concreti che sono stati promessi ma ancora non attivi pensiamo al bonus ristoranti ed al bonus centri storici di cui abbiamo il titolo nel decreto rilancio ma mancano i decreti o le circolari attuative».

IL CORTOCIRCUITO

Restano i dubbi nelle telefonate ricevute da Confesercenti ieri: nei ristoranti c'è l'obbligo di chiusura alle 24. Bisogna far uscire i clienti un'ora prima? I locali senza tavoli potranno fare vendita per asporto fino a mezzanotte? In che modo? Le gelaterie ad esempio potranno vendere il gelato nei coni semplicemente informando il cliente che non può consumarlo sul posto o saranno obbligate a vendere il gelato esclusivamente in confezione non consumabile subito?

Se un cliente viene trovato a consumare un panino acquistato per asporto lontano dal bar che glielo ha venduto -il divieto di consumo in piedi vale non solo nelle vicinanze del locale - ed il bar è individuabile da un eventuale logo o scontrino viene sanzionato il barista? Un ristoratore potrà in una sala ampia ospitare anche altri clienti qualora abbia in corso una cena banchetto fino a 30 persone? I banchetti degli ambulanti (paninari) autorizzati con tavolini potranno essere aperti fino alle 24 o devono chiudere alle 21?

Mauro Giacon

