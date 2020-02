MASERÀ

L'ex sindaco, fino all'altro ieri vice di Gabriele Volponi, Nicola De Paoli, si è dimesso per motivi di lavoro. Nominato nuovo direttore dell'Unità operativa complessa Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Ulss 6, non è più nelle condizioni di poter dedicare anima e corpo, come ha sempre fatto, all'amministrazione. Al suo posto il primo cittadino ha nominato Orazio Bottaro, 56 anni, commerciante, che mantiene le deleghe all'edilizia privata, al patrimonio e al Suap. I referati che erano di De Paoli - sport, tempo libero e cultura - vanno invece momentaneamente a Volponi. Questi nei prossimi giorni sceglierà il sostituto dello stesso De Paoli, che sarà comunque da individuare all'interno degli eletti in consiglio comunale.

«Mi prendo del tempo per decidere, si tratta di un ruolo particolarmente delicato», il suo pensiero. Non potrà essere una donna in quanto le quote rosa sono già esaurite dagli assessori Sarah Salmistraro e Silvia Borghetto. Nel frattempo, Bottaro si gode l'attestato di stima: «Sono felice per l'incarico. Anche se, nella pratica, non cambierà granché. Abbiamo preso un impegno con la cittadinanza allorché siamo stati eletti, nel 2018: desideriamo migliorare la nostra comunità attuando il programma elettorale». Bottaro siede ininterrottamente sui banchi della maggioranza dal 2008: «Stiamo portando avanti le grandi opere, vedi ad esempio la casa di riposo, e i piccoli interventi di ordinaria manutenzione. Cerchiamo di non lasciare indietro nessuno. Vogliamo continuare a rimanere al servizio del paese. Più che parlare, ascoltiamo le esigenze dei residenti». A sua detta, «negli ultimi anni Maserà è cresciuta in maniera razionale. Fra le opere più importanti in agenda, il nuovo bosco urbano che sorgerà a Bertipaglia, in via Ronchi. Formerà una sorta di polmone verde unico, in continuità con l'area di Villa Petrobelli». Significativo il fatto che Bottaro risieda proprio nella frazione. Volponi non nasconde la volontà di dare un certo equilibrio: il sindaco è del capoluogo, il vice di Bertipaglia. «Assieme formiamo una cosa sola, le distinzioni sono ormai anacronistiche a antistoriche. I solisti non vanno da alcuna parte». «Rimango coi piedi per terra conclude sono sicuro che i cittadini stanno apprezzando il nostro operato».

In tema di casa di riposo, infine, il sindaco conferma che i primi ospiti dovrebbero arrivare entro l'autunno dell'anno in corso. I lavori, infatti, stanno proseguendo regolarmente. «Sono in contatto con la ditta che si sta occupando della costruzione dell'immobile commenta Volponi A tutt'oggi non abbiamo registrato intoppi». Il via vai di mezzi è continuo, ma gli abitanti di via monsignor Luigi Zane non lamentano problemi.

F. Cav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA