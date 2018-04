Orari e turni, sabato lo stop degli autisti di Busitalia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPADOVA Ancora uno sciopero dei mezzi pubblici. Dopo aver incrociato le braccia lo scorso 10 aprile, gli autisti di Busitalia Veneto tornano sul piede di guerra. I sindacali Sls, Adl Cobas,Sgb e Sul per sabato prossimo hanno infatti hanno organizzato uno sciopero di 24 ore. Per quel che riguarda il servizio urbano e le linee dei Colli, le corse saranno comunque garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12.30 alle 15.29. Per quel che riguarda il servizio extraurbano, invece, vengono garantite le corse dalle 5 alle 8.29 e dalle 12 alle...