I PARENTI

VIGONZA «Luca sta bene: ora è al sicuro. Adesso lo aspettiamo a casa». Ad annunciarlo è Nunzio Tacchetto, il papà di Luca, a poche ore dalla notizia della liberazione del figlio, parlando al telefono con il sindaco di Vigonza Stefano Marangon. Tacchetto, attualmente presidente del Consiglio comunale di Vigonza, ha poi detto che per il momento non può aggiungere altro perché la situazione è in continuo evolversi e preferisce, com'è nel suo carattere, essere cauto. Certo la gioia e la serenità nelle sue parole, e soprattutto nel tono della sua voce, erano palesi. Tuttavia, proprio come ha sempre fatto in questi lunghi 15 mesi, Tacchetto è prudente e non si lascia andare in facili commenti. «Ci sarà tempo per parlare e per festeggiare: adesso aspettiamo solo che Luca ritorni a casa», ha ribadito l'ex sindaco di Vigonza.

IN FAMIGLIA

Intanto ieri mattina, a poche ora dalla diffusione della notizia, Nunzio era affaccendato nel lavoro dei suoi campi, alla guida del trattore, nella casa di famiglia di via Luganega, come fa sempre d'abitudine nel fine settimana. Si è chiuso nel più stretto riserbo e silenzio; non ha voluto parlare con nessuno, né rilasciare alcuna dichiarazione. Nonostante le insistenze nel contattarlo al telefono e al campanello di casa, Nunzio non ha risposto, evitando anche di farsi vedere dalle telecamere. È rimasto nel suo vigneto fino a tarda mattinata, in compagnia di un familiare, forse la figlia. Insieme, abbracciati, si sono scattati una foto: un chiaro segnale di un clima tutto sommato disteso e sereno. Dalla casa di famiglia è uscito lo zio di Luca, Giovanni, che ha dichiarato: «Stiamo aspettando l'ufficialità della notizia, ma siamo molto contenti. Finalmente anche questo capitolo si è concluso».

LA MADRE

Nessuna visita da parte di amici o vicini di casa: solo alcuni parenti della famiglia, che abitano poco lontano, hanno riferito che proprio in questi giorni la mamma di Luca, Rosanna Crivellari, insegnante alla scuola media di Pianiga, si trova in Australia dove ha fatto visita all'altro figlio Tommaso. La famiglia ha anche due figlie: Marta, che studia in Francia, ed Eleonora, gemella di Luca, che abita a Vigonza. In casa con Nunzio, in una stanza attigua alla sua casa, vive anche l'anziana madre, accudita da Nunzio e dalla sorella. Tacchetto e la sua famiglia hanno aspettato, fiduciosi, per 15 mesi questa notizia, e non sarà certo qualche giorno in più di attesa prima di riabbracciare l'amato Luca a spaventarli. L'ex sindaco ha sempre sostenuto che il figlio fosse vivo e che sarebbe tornato a casa; magari rapito e segregato o in mano a qualche banda di malviventi locali, ma vivo. Ed è stata questa certezza a dargli la carica e la forza per andare avanti. L'aveva ribadito anche il 18 novembre scorso, giorno in cui Luca ha computo 31 anni. «Luca è vivo e aspettiamo per festeggiarlo». Le rare volte in cui Nunzio e Rosanna hanno parlato della vicenda che riguardava il figlio, hanno sempre sostenuto che lo avrebbero rivisto e riabbracciato: «non sappiamo quando, ma Luca tornerà a casa», avevano detto all'indomani della scomparsa del figlio. E ieri le loro speranze, e anche le loro preghiere, sono state esaudite. Nel pomeriggio di ieri, Nunzio ha parlato al telefono anche con il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, al quale ha riferito le medesime informazioni date al sindaco di Vigonza.

Lorena Levorato

