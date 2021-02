LA SITUAZIONE

PADOVA «Non vedevamo l'ora arrivasse il nostro momento per vaccinarci, lavoreremo con molta più serenità». Sorridono al di sotto della mascherina le suore che lavorano all'asilo nido Annibale Maria di Francia di via Sacro Cuore quando sentono la parola vaccino. Oggi è il loro turno. Dopo il personale sanitario e gli ottantenni comincia la vaccinazione per il personale scolastico e i primi a ricevere le dosi saranno coloro che lavorano in asili nido e scuole dell'infanzia, per un totale di 699 persone tra città e provincia. «Per ora nessuna di noi ha preso appuntamento, aspettiamo istruzioni su come fare continua la suora responsabile dell'asilo Siamo felici perché potremo lavorare con più serenità con i bimbi visto che loro non indossano le mascherine. Dobbiamo proteggerci e speriamo davvero che così il coronavirus sia sconfitto».

LE MODALITÁ

I primi a mettersi in fila di fronte alle porte della Fiera di via Tommaseo per le 8.500 dosi di AstraZeneca arrivate nei giorni scorsi sono persone segnalate direttamente dalle strutture scolastiche al Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea. Finito con asili nido e scuole d'infanzia, si passerà agli altri ordini e gradi e per prendere appuntamento (visto che la vaccinazione è volontaria, non obbligatoria) sarà messo a disposizione un link sul sito dell'azienda sanitaria padovana, attivo dai prossimi giorni. Potranno prenotarsi insegnanti, bidelli e dipendenti amministrativi che sono stati inseriti negli elenchi predisposti dalle scuole e inviati tramite una piattaforma informatica predisposta dal governo.

«È sicuramente una bella notizia ma qui da noi qualcuno che ha dei dubbi c'è dice il preside dell'istituto comprensivo Ardigò di via Agnusdei, Andrea Muto, scuola nella quale da dicembre non si registrano contagi Non parlo di no-vax però ho l'impressione che qualcuno non voglia fare il vaccino. Come preside non ho alcun potere, non posso nemmeno commentare la scelta quindi nel caso ci sia qualcuno che non farà la vaccinazione saranno le istituzioni competenti a dirmi se può ancora lavorare a scuola o meno. Per quanto mi riguarda vorrei essere il primo a ricevere il vaccino, sono prontissimo».

L'ATTESA

Il vaccino di AstraZeneca è consigliato per chi ha tra i 18 e i 55 anni. Anche se alcuni studi in corso tendono a confermare l'uso del siero fino ai 65 anni, per ora l'indicazione è di fermarsi agli under 55. E come in tutti gli istituti, anche in asili nido e scuole dell'infanzia hanno personale più in là con l'età. «Da noi sono quattro su una decina riferisce Cristiana Pegoraro, insegnante alla suola d'infanzia Joan Mirò di via Bramante Ci diranno cosa fare, noi non siamo scienziati quindi ci affidiamo a ciò che affermano i più esperti. Credo comunque che sia una gran bella cosa, spero ci diano presto l'appuntamento per la vaccinazione».

Complessivamente nel mondo della scuola lavorano 20 mila persone tra istituti pubblici e privati, considerando non solo i docenti ma anche il personale Ata e i dipendenti amministrativi. Per le vaccinazioni saranno utilizzate le stesse sei sedi destinate anche agli anziani in questi giorni, cioè la Fiera di Padova, l'ex ospedale di Monselice, il Chiostro degli zoccoli di Este e i palasport di Piove di Sacco, Cittadella e Loreggia.

IL BOLLETTINO

Mentre si procede alle somministrazioni del vaccino nel padovano sono emersi 258 nuovi contagi tra la giornata di giovedì e ieri, secondo il bollettino quotidiano di Azienda zero. I morti ieri sono stati 5 portando il conto complessivo delle perdite a 1.414 e dei contagiati a 60.296 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri si è registrata una diminuzione dei pazienti: rispetto a giovedì in Azienda ospedaliera siamo passati da 70 a 62 pazienti in reparto e da 15 a 14 pazienti in terapia intensiva. L'altro ospedale che ha visto un minor numero di persone ricoverate è quello di Piove di Sacco nel quale giovedì c'erano 12 pazienti in reparto e ieri invece 10: la terapia intensiva però ha aperto le porte a un paziente (il giorno precedente non c'erano pazienti positivi in rianimazione).

Silvia Moranduzzo

