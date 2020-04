LA SITUAZIONE

RUBANO Il nemico invisibile non risparmia nessuno. Dopo aver fatto vittime in tutte le case di riposo della provincia, i primi due casi di contagio da Coronavirus si verificano anche all'istituto Opsa di Sarmeola di Rubano, Opera della provvidenza di Sant'Antonio. Parliamo della fondazione religiosa della diocesi di Padova, grande struttura residenziale che accoglie persone con grave disabilità intellettiva accompagnata spesso da altre forme di difficoltà. Inaugurata esattamente sessant'anni fa, oggi conta circa 600 ospiti e oltre 500 addetti del personale. Un vero punto di riferimento a livello provinciale e non solo.

Per questo motivo ieri mattina si è diffusa in fretta la notizia del primo caso di positività al Covid-19, con un preoccupato tam-tam scatenato dagli stessi lavoratori. «Un operatorio socio sanitario che lavora nella fascia notturna è risultato positivo al tampone - è stata la prima segnalazione di un lavoratore che chiede l'anonimato -. Tutto ciò che ha suscitato grande paura tra di noi. Nei corridoi si vocifera che l'operatore contagiato non stia affatto bene e abbia febbre alta. Il rischio è di continuare a lavorare terrorizzati».

LA POSIZIONE

I vertici dell'Opsa, istituto che offre vari tipi di servizi come quello educativo e quello psicologico, quello sanitario e quello sociale, confermano la presenza di un caso di positività tra gli operatori sociosanitari e di un ulteriore caso che riguarda un paziente (si tratterebbe di una donna).

Pur mantenendo la totale riservatezza sanitaria e anagrafica dei due contagiati per rispettare la loro privacy, il direttore sanitario Emanuele Vignali - in costante contatto con il direttore generale - fa il punto della situazione e sceglie parole rassicuranti. «Domenica sera ci è stato segnalato un caso di positività al Coronavirus di un operatorio sociosanitario e immediatamente è scattato il protocollo».

I TEST

«Abbiamo subito isolato l'ambiente dove questa persona aveva lavorato - prosegue il direttore sanitario - e sono scattati i tamponi di massa per centinaia di persone. Tutti sono risultati negativi tranne una persona. Lo screening è stato efficace e con i sanitari dell'Ulss 6 siamo intervenuti in tutta la struttura, nucleo per nucleo. Spetta agli esperti dell'azienda sanitari, infatti, accertare l'eventuale presenza di altri positivi o comunque il rischio che si formino pericolosi focolai.

IL SECONDO CASO

Il giorno dopo, nella mattinata di Pasquetta, dalla vasta mole di tamponi è risultata positiva una persona ospitata nella struttura. Il direttore sanitario non lo dice, ma si tratterebbe di una donna. «Non presenta sintomi - spiega comunque il dottor Vignali - è stata immediatamente isolata come previsto dal protocollo sanitario e va detto che l'operatore sociosanitario e la persona ospitata erano in due aree diverse della struttura». Tra i due casi di contagio, quindi, non ci sarebbe alcuna correlazione.

I PROSSIMI PASSI

I tamponi dovranno essere ripetuti, intanto l'Opsa ha alzato ulteriormente un livello di guardia che era già decisamente elevato. Le notizie che arrivano quotidianamente dalle case di riposo della provincia padovana, infatti, non possono certo lasciar tranquillo chi dirige una struttura con all'interno così tanti ospiti fragili. La speranza è che si tratti solamente di due episodi isolati. Il lavoro degli oss prosegue regolarmente, pur con qualche preoccupazione in più.

