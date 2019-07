Operazione verde pubblico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIPADOVA Belli gli alberi, ma se uno, cadendo, centra una persona a pagare è il Comune. Per questo c'è un monitoraggio continuo, come dice la gestione delle alberature in padovanet. E pure un inventario: siamo gli unici ad averlo insieme ad Oslo. Ma soprattutto, ed è quello che conta per l'amministrazione, avviene una sostituzione costante. Perchè dopo i vent'anni ci vuole, altrimenti potrebbero collassare (piazza Castello 2014) e una volta ci è già scappato il morto. In agosto del 2012 morì un giovane padre romeno in auto,...