PADOVA E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, l'operaio 33enne coinvolto nell'incidente sul lavoro in via Montà. Nicola Berto Pinton ieri pomeriggio è stato sottoposto in emergenza ad un intervento nel reparto di Chirurgia toracica dell'Azienda ospedaliera. L'operazione è riuscita, ma il giovane rimarrà ricoverato ancora per qualche giorno fino a quando il quadro clinico non si sarà stabilizzato.

«Sono appena tornato a casa dall'ospedale, lì sono rimaste mia moglie e mia figlia, attendo di sapere come è andato l'intervento chirurgico». Ieri mattina il papà di Nicola Berto Pinton ha capito subito che era capitato qualcosa di grave al figlio quando la moglie l'ha chiamato a casa. L'uomo pensava ad un incidente in auto, ma mai avrebbe immagina ad un infortuno così grave sul lavoro.

«Io sono a casa in pensione, mentre mia moglie lavora ancora - ha raccontato il papà sta mattina (ieri, ndr) ero andato in paese come sempre a prendere il pane e il giornale quando mia moglie mi ha chiamato dal lavoro, dopo essere stata contatta dall'azienda dove lavora mio figlio. Siamo corsi subito all'ospedale, io non sono potuto entrare solo mia moglie è stata con lui, ed è ancora lì. Da quello che ho potuto capire ha avuto uno schiacciamento dell'addome, ma ancora non sappiamo con esattezza le conseguenze di questo trauma».

Il papà racconta che il figlio è ormai da tanti anni che lavora per Acegas, fin da quando era ragazzo. E che il suo lavori gli piace tantissimo. Sempre pronto a mettersi di turno anche il sabato e la domenica, e ancora di più in questo periodo dove i suoi progetti sono proiettati tutti nella casa nuova in costruzione accanto a quella dei genitori, e ai suoi progetti futuri con la fidanzata. «Si sta costruendo la casa nuova qui accanto a noi - ha raccontato ancora il papà -, e se non è al lavoro è impegnato nel cantiere. Un ragazzo bravo. Voglio solo che si riprenda e che torni a casa con noi».

«Conosceva molto bene il collega che era con lui ieri mattina, erano amici ha detto ancora -, che disgrazia immensa per la sua famiglia. Non riesco a non pensare anche a loro. Mio figlio sa che Pietro non c'è più, glielo ha detto a mia moglie»

Pinton, travolto improvvisamente da un cumulo di terra, è rimasto vittima di un grave trauma toracico. Trasportato d'urgenza dal personale medico e sanitario del Suem 118 in via Giustiniani, l'uomo è stato preso in carico in codice rosso dall'equipe del Pronto soccorso. Dopo un veloce check up dei parametri vitali, Pinton è stato trasportato nella piastra radiologica per l'esecuzione di Tac e radiografie. L'utilizzo immediato della diagnostica per immagini, nel caso di pazienti politraumatizzati, mira ad accertare eventuali lesioni degli organi o fratture costali, oltre che emorragie interne. Valutate le condizioni del giovane, i medici hanno programmato l'intervento chirurgico in emergenza per limitare le conseguenze del trauma toracico. Pinton è entrato in sala operatoria nel reparto di Chirurgia toracica già nel primo pomeriggio, l'intervento è durato diverse ore. L'operaio ha subito un trauma da schiacciamento, caratterizzato da lesioni nel torace. Se la compressione dura molto tempo, si può arrivare anche alla cosiddetta asfissia traumatica. In certe situazioni, nel momento della collisione, si verifica un aumento improvviso della pressione che causa la rottura del parenchima polmonare e dei bronchi, causando lo pneumotorace. Si accumula aria tra il polmone e la parete toracica e ciò provoca il collasso parziale o totale del polmone. Si parla di emotorace se c'è anche un accumulo di sangue.

Elisa Fais

Barbara Turetta

