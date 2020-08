INCIDENTE SUL LAVORO

PORDENONE Costel Mereuta, l'operaio romeno morto giovedì sera dopo una giornata di lavoro in strada a Rivarotta, sotto il sole cocente, aveva una temperatura corporea di oltre 40 gradi quando è stato soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza e automedica. Rianimato, portato d'urgenza in ospedale a Pordenone, è mancato verso le 21, mentre i suoi colleghi di lavoro aspettavano con ansia all'esterno del pronto soccorso. Le condizioni dell'operaio erano gravissime e compatibili, secondo quanto riscontrato dai medici, con un'ipertermia. È stato un colpo di calore, situazione che ha conseguenze gravissime per il fisico, a ucciderlo? Per accertarlo il sostituto procuratore Monica Carraturo si è affidata al medico legale Michela Frustaci. Un fascicolo d'indagine è stato aperto per verificare se vi siano elementi per configurare l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Ieri mattina a Rivarotta è arrivato anche il personale del Dipartimento di prevenzione che si occupa dai sicurezza sui luoghi di lavoro. Mereuta lavorava con due colleghi, anche loro romeni. Risiedeva a Verona ed era in Italia da gennaio. A trovargli il posto di lavoro alla PMD Energia Srl di Grantorto (Padova), azienda specializzata nell'interramento di cavi elettrici e fibra ottica, era stato il collega più anziano, emigrato dodici anni fa. È stato lui l'altro ieri sera a telefonare alla famiglia in Romania per comunicare che il loro congiunto era mancato. Giovedì - giornata in cui le temperature hanno raggiunto anche i 35° - i tre operai hanno lavorato in via Cornizzai a Rivarotta dalle 7.30 alle 12 e, dopo la pausa pranzo, dalle 13 alle 17. È verso la fine del turno che Mereuta, addetto all'utilizzo della rana, l'attrezzo che compattata la terra smossa, si è sentito male ed è crollato a terra.

