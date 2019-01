Operai insospettabili, in casa 3 chili di cocaina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZCITTADELLA Due insospettabili operai, con una famiglia serena, nascondevano una doppia vita: dopo aver timbrato il cartellino in fabbrica, iniziavano a spacciare. Nelle loro case i carabinieri hanno scoperto quasi 3 chili di cocaina purissima, che se venduta, avrebbe fruttato 400mila euro. Ed erano così spregiudicati da pensare di poter realizzare i propri affari proprio sotto il naso dei militari dell'Arma restando impuniti: l'abitazione in cui ricevevano i clienti, infatti, è proprio a due passi dalla caserma. E il via vai,...