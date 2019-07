Ondata di maltempo, grandine in città A Vigonza tronco blocca via Arrigoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

METEOPADOVA Folate di forte vento, pioggia e anche qualche chicco di grandine. Il potente temporale che ha causato danni e disagi nelle vicine province di Treviso e Venezia ha colpito di striscio il Padovano causando solamente la caduta di qualche ramo e qualche allagamento di scantinati posti al di sotto della sede stradale. Non è mancato, però, il lavoro per vigili del fuoco, polizie locali e protezione civile che sono stati occupati tutto il pomeriggio per liberare le strade invase dalle ramaglie e mettere in sicurezza le piante...