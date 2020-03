LA RIORGANIZZAZIONE

PIOVE DI SACCO Non cambia il personale e non cambiano nemmeno i percorsi terapeutici. L'unica differenza è una nuova sistemazione logistica, che l'Ulss 6 Euganea definisce in totale sicurezza e rispettando la qualità delle cure. Da ieri mattina l'unità oncologica dell'ospedale di Schiavonia è stata ufficialmente trasferita al primo piano dell'ospedale di Piove di Sacco, dove è stato allestito in pochissimi giorni un percorso integrato di assistenza oncologica che già nella giornata di ieri ha visto l'arrivo dei primi pazienti precedentemente in cura nel presidio della Bassa Padovana. «La riorganizzazione dei servizi oncologici dell'Ulss 6 Euganea scrive in una note il direttore generale Domenico Scibetta è stata portata a termine in un momento così delicato e difficile e vedrà dunque la stretta collaborazione tra l'équipe oncologica di Piove di Sacco e quella di Schiavonia, con il coordinamento della dottoressa Rita Chiari. Un particolare ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi due anni prosegue il dg dell'azienda sanitaria - va al dottor Teodoro Sava, direttore delle unità di Oncologia di Cittadella e Camposampiero, che ha saputo creare anche all'ospedale di Piove di Sacco un ambiente professionale qualificato, in grado di assicurare cure di eccellenza, grande accoglienza e umanizzazione». Il trasloco è finito e anche il tempo dei ringraziamenti: ora per i camici bianchi in servizio in un reparto così delicato è tempo di concentrare ogni risorsa sul nuovo reparto.

Da pochi giorni, intanto, l'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia (dove il 21 febbraio è morto Adriano Trevisan, prima vittima italiana affetta da Coronavirus) è diventato a tutti gli effetti il Covid Hospital della provincia padovana, come previsto dalla Regione sulla base delle direttive del Ministero della Salute. Ciò significa che l'Ulss 6 ha dovuto riorganizzare tutta l'attività sanitaria ordinaria, dislocando i servizi nelle altre strutture del territorio. Il pronto soccorso di Schiavonia è ora diventato semplicemente un punto di Primo Intervento, come già Montagnana. Per l'Emodinamica, il piano prevede l'invio delle urgenze a Piove di Sacco dalle 8 alle 20 e all'Azienda Ospedaliera di Padova dalle 20 alle 8. I pazienti colpiti da ictus riceveranno assistenza a Piove di Sacco (primo livello) e a Padova (secondo livello). Quanto a quelli colpiti da traumi, dovranno essere trasportati al Centro regionale traumatologico ortopedico di Camposampiero, ad eccezione dei traumi specialistici di terzo livello, che saranno accolti all'Azienda Ospedaliera di Padova. Per quanto riguarda la rete dei punti nascita, invece, è stata attivata mettendo a disposizione delle urgenze di Ostetricia e Ginecologia le strutture ospedaliere di Cittadella e Camposampiero. Per le urgenze resta anche la Casa di Cura Abano Terme.

Per quel che riguarda l'area medica, a Piove di Sacco avverranno i ricoveri per Cardiologia, Geriatria, Medicina, Neurologia, Oncologia. A Camposampiero, invece, quelli per Gastroenterologia e Nefrologia. Per quanto riguarda poi l'area chirurgica, gli ospedali di riferimento saranno Camposampiero, per Chirurgia (generale) e Urologia, e Cittadella, per Chirurgia senologica, Ortopedia (come anche Camposampiero) e Otorinolaringoiatria. Ostetricia, Ginecologia e Pediatria sbarcheranno a Camposampiero e Cittadella, mentre la Patologia neonatale avrò come riferimento l'ospedale di Camposampiero. La riorganizzazione rimarrà questa fino a nuove indicazioni della Regione. Tradotto: fino al termine dell'emergenza Coronavirus. Una scadenza per la quale non esiste ancora una data.

