Oltre 3mila operazioni su bar, alberghi, mercati e fiere

LE ATTIVITÁPADOVA Non di sole multe vive la Polizia locale. Anche di rimozioni (1.306). Ma soprattutto di rilevamento di incidenti stradali che nel 2018 si sono tenuti nella media, 1.093, con 6 deceduti e 1.418 feriti. È curioso notare che se le autovetture coinvolte sono state 1.192, gli interventi per scontri con biciclette, 331, sono più numerosi di quelli con gli scooter, 293. L'area Stanga-Camin-Forcellini e quellA di via Venezia è sempre la più pericolosa anche se dal 2000 ad oggi i sinistri si sono quasi dimezzati.Ma la Polizia...