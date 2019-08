Oltre 2.500 posti letto a disposizione in residenze e collegi convenzionati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Studenti fuori-sede, tante e diversificate sono le soluzioni abitative, concentrate soprattutto nel quartiere universitario del Portello ma anche in centro e in rioni limitrofi come Forcellini e Chiesanuova. Chi ha bisogno di soggiornare a Padova per motivi di studio non ha che l'imbarazzo della scelta: oltre al mercato privato, alla residenzialità degli studenti fuori sede provvede l'Esu, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. In 14 residenze sono più di 1600 i posti letto a disposizione, 230 dei quali riservati a...