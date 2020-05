Oltre 100 mila pasti consegnati grazie alla raccolta di prodotti alimentari con la spesa solidale. Lo annuncia il gruppo Alì supermercati. L'iniziativa è partita lo scorso 3 aprile, quando l'emergenza sanitaria si stava già tramutando in un'emergenza sociale ed economica. L'idea della spesa solidale è nata dall'azienda veneta che, in tutti i suoi 113 punti vendita, ha messo a disposizione alla fine delle casse un carrello con un semplice cartello informativo del progetto, dove invitava i clienti a lasciare dei prodotti alimentari non deperibili per donarli alle famiglie in difficoltà. Ad organizzare la gestione della raccolta, il ritiro dei prodotti e la suddivisione alle famiglie sono stati tutti i Comuni di riferimento dei 113 negozi Alì e Alìper. «100 mila pasti consegnati sono un risultato importantissimo - afferma Gianni Canella, vice presidente di Alì - La rete che abbiamo creato con i Comuni del nostro territorio ed i volontari è stata un vero successo, abbiamo avuto la possibilità di dare un piccolo aiuto a tantissime famiglie che stanno affrontando un momento molto delicato. Vogliamo ringraziare soprattutto i nostri clienti, per la loro forte partecipazione e per la grande generosità che hanno saputo dimostrare». La raccolta fondi con i punti della carta fedeltà ha già permesso di consegnare 300 mila euro a favore della Protezione Civile del Veneto e dell'Emilia Romagna e della Fimmg.

E.F.

