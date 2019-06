«Olimpiadi, ci saremo anche noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GRANDE EVENTOPADOVA «Ospitare l'olimpiade è una cosa meravigliosa e noi speriamo che qualche squadra scelga Padova per allenarsi. Ma chi ha sempre criticato l'ipotesi dei Giochi, ora non dovrebbe salire sul carro dei vincitori». La grande soddisfazione per il voto di Losanna e il sogno di poter portare dei campioni all'ombra del Santo, ma anche una stilettata politica. A parlare è Diego Bonavina, assessore comunale allo sport con un lungo passato da calciatore. L'olimpiade Milano-Cortina 2026 è un'occasione per tutti, anche per Padova,...