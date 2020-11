CASE DI RIPOSO

PADOVA Le case di riposo padovane alzano il livello di guardia. All'Oic alcuni dipendenti sono risultati positivi ai test rapidi e scatta la chiusura di casa Santa Chiara. La comunicazione è arrivata ieri mattina ai familiari dei ricoverati nella struttura. «In questi giorni sono stati eseguiti tamponi rapidi di controllo a ospiti e lavoratori e sono emerse delle sospette positività di alcuni lavoratori, per le quali si stanno facendo i dovuti accertamenti. Negativi invece, finora, tutti gli ospiti - si spiega nella comunicazione -. Data questa situazione, seguendo le indicazioni come da procedura e in accordo con il medico coordinatore dell'Ulss, la residenza rimane chiusa all'accesso sia dei familiari che dei terzi (parrucchiera, pedicure, ecc.) non strettamente necessari per attività di assistenza o di emergenza». «Fino a nuove indicazioni le visite sono temporaneamente sospese e sarà attivato con la necessaria frequenza il servizio di videochiamata in modo tale da poter mantenere i contatti con gli ospiti in modalità alternativa», si legge ancora nella comunicazione. Sotto controllo sembra essere invece la situazione al Configliachi di via VII Martiri. «A oggi ha spiegato ieri il presidente dell'Ipab Angelo Fiocco i due ospiti che un paio di settimane fa erano risultati positivi, ma asintomatici, si sono negativizzati. A risultare contagiati sono stati anche due dipendenti. Uno è già rientrato al lavoro perché negativizzato, il secondo è ancora in isolamento in attesa del tampone negativo». «Abbiamo, poi, altri 3 operatori che attualmente sono in quarantena perché sono entrati in contatto con dei positivi ha detto ancora Fiocco . Aldilà dei contagi, però, dobbiamo confrontarci con una carenza preoccupante di personale. A oggi, infatti, per garantire tutti i servizi avremmo bisogno di almeno 5 infermieri. Queste figure professionali, però, sono praticamente introvabili sul mercato del lavoro». Per evitare ogni rischio, poi, il Configliachi ha deciso di bloccare tutte le visite dei familiari. L'Ira, invece, deve fare i conti con una decina di contagi. «Nello specifico ha spiegato ieri il presidente Fabio Incastrini si tratta di 6 ospiti, tutti asintomatici, e di 4 operatori che presentano qualche sintomo». Come successo la scorsa primavera, l'Ipab di via Beato Pellegrino ha deciso di avviare una campagna intensiva di tamponi. «In modo particolare ci stiamo concentrando sugli operatori che lavorano all'interno del reparto dove sono stati contagiati i 6 ospiti ha aggiunto Incastrini lavoratori che vengono sottoposti al tampone ogni 2 giorni. Per quanto possibile, vogliamo ridurre al minimo la diffusione del virus all'interno delle nostre strutture e anche fuori». Tra le altre cose, è più che probabile che ad avere contagiato gli ospiti che attualmente si trovano in un'ala protetta della struttura di via Beato Pellegrino siano stati dei dipendenti che in famiglia avevano alcuni positivi. Anche Incastrini, come Fiocco, denuncia la carenza di personale. «Come minimo ha concluso il presidente - per quel che riguarda gli infermieri, ne servirebbero 6 o 7. Tendendo conto che, complessivamente, il personale infermieristico arriva a 55 lavoratori, questo significa che siamo sotto organico di circa il 15%. E' evidente che, sul lungo andare, una situazione di questo genere non si può reggere».

Alberto Rodighiero

