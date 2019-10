Ogni giorno un dramma, i miei 19 anni di battaglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Diciannove anni di comitato Stanga, del quale ricopro ancora oggi la carica di presidente. Tutto era iniziato nel 2000, quando nacque anche la mia seconda figlia. Non potevo tollerare di essere prigioniero nel mio rione, non potevo tollerare l'arroganza e l'inciviltà che proveniva dal complesso Serenissima. Non ammettevo che io, la mia famiglia e i miei vicini vivessimo nel terrore dell'immigrazione selvaggia e della bande della malavita. Il comitato è stato trampolino di lancio per tutte le iniziative contro il degrado. Ogni giorno c'era...