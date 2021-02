LA PARTENZA

PADOVA Dalla difesa si passa all'attacco. Stamane, ore 8.30 al padiglione 6 della Fiera di Padova, una iniezione di vaccino Pfizer sul braccio destro di un ottantenne darà il via alla campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Mezzo migliaio i convocati oggi, tutti classe 1941, secondo un preciso ordine di chiamata per mese di nascita e sede di residenza: così ha proceduto il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea che nella giornata odierna mette in campo 25 operatori, coadiuvati da volontari della Croce Rossa. E così continuerà per almeno una decina di giorni, per vaccinare tutti i 6000 ottantenni residenti tra città e provincia (esclusi quelli istituzionalizzati e più fragili, ai quali il siero verrà fornito in loco).

LE MODALITÁ

Gli anziani, che potranno essere accompagnati da una persona (solo una, che naturalmente non avrà diritto al vaccino) seguiranno un percorso prestabilito, quindi verrà fissato loro un nuovo appuntamento per l'inoculazione della seconda dose. Nessuno può accedere in forma autonoma ai punti vaccinali, se non invitato per lettere. «Gli inviti, in cui vengono indicati, giorno, ora e sede vaccinale, sono stati mandati non a tutti i nati 1941 in un'unica soluzione - ricorda Ivana Simoncello, direttore del Dipartimento di Prevenzione -, ma a blocchi, di settimana in settimana, perché la pianificazione degli inviti viene fatta in base alla certezza di avere le dosi di vaccino disponibili, sia per la prima iniezione che per la seconda». Per spostamenti e/o disdette si può contattare il numero 049 840400 dal lunedì al venerdì (8.30 - 17.30). Dunque oggi e domani in Fiera sono stati convocati gli ottantenni residenti nei comuni di Torreglia, Selvazzano Dentro, Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Teolo, Veggiano. Si parte oggi anche al Palasport di Cittadella per la classe 1941 dei comuni di Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo, Villafranca Padovana (dove si continua il 17 febbraio). Vaccinazioni anti-Covid al via nella giornata odienra anche all'ex Ospedale di Monselice dove sono stati convocati, sempre seguendo il mese di nascita (gennaio e febbraio), gli ottantenni residenti nei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli Di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella e Tribano.

LE ALTRE SEDI

Nel corso della settimana apriranno poi anche le altre sedi vaccinali (in totale 6 tra Padova e provincia) secondo il calendario consultabile sul sito www.aulss6.veneto.it. Tre giorni prima dell'appuntamento il Dipartimento invierà ai chiamati un sms di remind. «Siamo come una Ferrari con poco carburante. L'organizzazione c'è ed è pronta a scattare, ma non ci sono abbastanza vaccini per consentirci una programmazione su lungo corso. Per ora andiamo avanti con le prestazioni di una 500 vecchio modello»: Domenico Scibetta, commissario dell'Ulss 6, usa un esempio che calza a pennello visto che il principale centro vaccinale sarà proprio un padiglione che solitamente ospita il salone dell'auto. «Tutto è pronto per la vaccinazione cosiddetta di massa, che potrebbe essere meglio configurata se, di massa, ci fossero anche i vaccini. In realtà la nostra velocità è dettata dai quantitativi di dosi che arrivano». Quando i sei centri saranno a regime la macchina permetterà di effettuare complessivamente mille vaccini al giorno.

IL BOLLETTINO

Sul fronte dei contagi, una buona notizia: si sono svuotate le Terapie intensive dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova e dell'Immacolata Concezione di Piove di Sacco. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi e 66 nuovi contagi. Tra città e provincia sono 33 i pazienti in Rianimazione, poco più di duecento in area non critica. Cinquemila, numero stazionario, i padovani positivi.

