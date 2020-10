Gli appuntamenti sono tanti, come tante sono le categorie coinvolte dall'ultimo decreto del presidente del Consiglio. La prima manifestazione di oggi è alle 12.30 in piazza Cavour e radunerà tutto il mondo del fitness, dalle palestre alle associazioni sportive. Mezz'ora più tardi, alle 13, i manifestanti si sposteranno di fronte a Palazzo Moroni e confluiranno in quella che viene già definita come una manifestazione storica perché vede unite tutte le associazioni di categoria: Ascom, Appe, Acc e Confesercenti. Si attende, quindi, un grande afflusso di persone e gli organizzatori hanno raccomandato il rispetto del distanziamento, l'uso della mascherina e Massimiliano Pellizzari, presidente di Acc, ha riferito di aver acquistato anche termometri per misurare la temperatura oltre a 350 mascherine di riserva. I manifestanti indosseranno la propria divisa da lavoro (grembiuli, cappelli da chef e via dicendo) per essere meglio identificabili. La rabbia sarà evidente ma non saranno tollerate azioni violente e chi vorrà potrà dire ciò che pensa al megafono, in un alternarsi di interventi. Il calendario delle manifestazioni prosegue la sera di oggi con Spettacolo dal vivo, qualcuno lo vuole morto: alle 18 di fronte alla basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, la compagnia Teatro Fuori Rotta manifesterà il proprio dissenso per la chiusura di cinema e teatri, dopo che già la settimana scorsa aveva organizzato un sit-in di protesta al Teatro ai Colli con una bara sul palco. La richiesta di tutti, dai commercianti ai teatranti, è di poter continuare a lavorare in sicurezza. In particolare baristi e ristoratori chiedono che siano modificati gli orari di chiusura in modo da poter tornare a fare servizio ai tavoli la sera a cena.

