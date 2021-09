Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ISTRUZIONEPADOVA Il giorno è arrivato. Questa mattina suona la prima campanella per oltre 102 mila bambini e ragazzi tra città e provincia e la novità più importante riguarda il Green pass per il personale e per i genitori che entreranno negli istituti: solo il Comune di Padova schiererà 100 controllori.Il nuovo anno scolastico coinvolge 5.056 bambini della scuola dell'infanzia (hanno già iniziato) e poi 37.175 iscritti alle...