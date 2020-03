IL FENOMENO

PADOVA Supermercati presi d'assalto soprattutto nelle prime ore del mattino. Persone in code interminabili hanno atteso l'orario di apertura di fronte all'ingresso principale come al centro commerciale Le Brentelle e in altri punti vendita della grande distribuzione. Tutti in fila, disciplinati, mantenendo le distanze di sicurezza, moltissimi indossando le mascherine protettive, altri anche i guanti. In attesa però anche persone senza alcuna protezione e mamme o papà accompagnati da figli piccoli sistemati come sempre sul carrello o tenuti per mano. Un'invasione dettata anche dalle nuove nrome restrittive della Regione Veneto.

IL PERCORSO

Alle Brentelle, una volta aperte le porte, ci si trova di fronte ad un percorso obbligato. Per raggiungere l'Interspar al primo piano del centro è in funzione una sola corsia per ognuna delle due scale mobili: salita in quella di sinistra, discesa a destra. Per arrivare all'ingresso del market la coda si snoda lungo gli ampi corridoi della struttura, dove tutte le serrande sono abbassate, e lo spazio è delimitato da transenne e nastri ma tutti aspettano diligentemente il loro turno mantenendo la distanza. File composte e silenziose, nell'aria solo gli avvertimenti ai gentili clienti di rispettare le norme dettate dalle autorità. Intorno alle 10 la fila si è sfoltita lasciando libero l'ingresso e occupando solo il corridoio in prossimità dell'ingresso del supermercato. Al supermercato Alì di via Chiesanuova la fila è sistemata sul piazzale e corre lungo tutto il grande perimetro del punto vendita. L'ingresso al negozio è contingentato e prima di entrare un addetto passa il disinfettante sul carrello e sulle mani dei clienti che hanno a disposizione anche guanti usa e getta. Poco lontano c'è il Prix: anche lì i clienti attendono di poter entrare.

NEI PUNTI VENDITA

Una situazione che si ripete un po' a macchia di leopardo in tutta la città. In alcuni supermercati si vedono lunghe code di persone in attesa, come all'Interspar di via Reni o all'Eurospar di via Monte Cengio o all'Alì del quartiere Forcellini, mentre in altri si entra agevolmente come ad esempio al Conad. Non solo i negozi di alimentari sono oggetto delle uscite dei padovani. Di fronte ad un negozio di ferramenta una decina di persone attendono il loro turno. Davanti ad una tabaccheria un gruppo di acquirenti sosta in attesa di rifornirsi di sigarette o di giocare. «Ho ridotto l'orario di apertura, altri colleghi preferiscono la chiusura totale - racconta il titolare - Da me entra una persona alla volta, alcuni prendono solo un pacchetto di sigarette: ho chiesto perché non fanno rifornimento per uscire il meno possibile ma mi rispondono che così escono una volta al giorno. Chi viene a giocare al Superenalotto o Gratta e Vinci o altro c'è ancora. Sono molto diminuiti, ma ci sono. Ho perfino scritto al sindaco che vietasse i giochi per questo periodo ma ha detto che non è di sua competenza. Vorrei proprio capire perché il Governo non li sospende».

Per quanti hanno animali sono aperti i negozi specializzati dove non si registrano code ma, ad esempio, a Pharma Azzurra il cliente resta all'esterno del negozio e la commessa provvede a consegnare i prodotti richiesti e ad incassare quanto si è speso. All'Isola dei Tesori nel quartiere Stanga, rivendita specializzata in pet che ha ridotto i suoi orari, l'ingresso è contingentato e la cassa è riparata da uno schermo in plexyglass per assicurare la massima sicurezza.

L'INTERVENTO

Suil nuovo provvedimento sulla grande distribuzione, interveine l'assessore comunale al commercio Antonio Bressa che punta il dito contro la decisione della Regione. «Se vogliamo che la chiusura domenicale sia un modo per dare tregua ai dipendenti di supermercati e negozi sono molto d'accordo, ma per questo obiettivo bisognerebbe far rispettare le turnazioni che assicurino il giusto riposo a tutti i lavoratori che sono in prima linea. Se l'idea invece è quella di diminuire gli assembramenti, mi permetto di segnalare che questa ordinanza non sta producendo gli effetti sperati, come testimoniano certe situazioni. Le persone che possono fare la spesa solo al weekend non dovrebbero essere costrette a concentrarsi nello stesso momento».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA