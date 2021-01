«Da questa pandemia usciremo ponendo al centro dello sviluppo l'uomo e la qualità della vita, non più unicamente le imprese e il business. Il nostro tessuto produttivo ha bisogno di fiducia, sostegno economico e progetti condivisi e credibili. Uniamo forze, risorse e idee per ripartire insieme».

Per questo il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, per aprire la finestra del rilancio per le imprese sul 2021 e sugli anni a venire, ha deciso di riunire tutti i presidenti delle Associazioni di categoria provinciali e tracciare insieme, con il contributo di tutti, le linee strategiche definite dall'Ente per i prossimi anni.

«Questa terribile pandemia ci sta insegnando quanto importante sarà, d'ora in poi, porre l'uomo e le sue priorità al centro delle progettualità per lo sviluppo futuro. Questa Camera metterà dunque una nuova vision al centro dei propri piani di sviluppo, dove proprio l'uomo, la qualità della vita, la famiglia e i rapporti con le imprese verranno considerati pilastri portanti. Non si può più pensare di andare avanti pensando solo al business. .

Sin dal primo giorno del mio insediamento ho portato avanti l'idea di creare una Camera di

Commercio sempre più condivisa, territoriale e inclusiva nel confronto con

intelligenze diverse per far crescere il tessuto produttivo locale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA