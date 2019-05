Oggi 56 Comuni scelgono il sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMMINISTRATIVEOggi seggi aperti in tutti i comuni padovani: dalle 7 alle 23 si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. In 56 centri della provincia l'elettore avrà a disposizione due schede: è prevista anche l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Si potrà esprimere il voto soltanto nella giornata odierna. A seguire lo spoglio delle elezioni europee, mentre quello delle comunali non inizierà prima delle 14 di domani.Centoquarantadue i candidati in lizza per le poltrone di 56 Comuni. Oggi si rinnovano oltre la metà delle...