Offrono della bianca ai carabinieri: 2 in manette

LA TRAPPOLAPADOVA Offrono droga a carabinieri in borghese: arrestati due pusher in via Belzoni. Due tunisini irregolari, Lassoued Ahmed e Imed Nasri, entrambi di 34 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Stazione di Padova centrale per spaccio. I due hanno offerto una dose da 0,46 grammi di cocaina a due carabinieri in borghese. A quel punto è scattata la perquisizione: sono stati trovati in possesso di 320 euro in contanti, provento di spaccio. I due stranieri avevano occultato la cocaina in una...