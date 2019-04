«Occhi sbarrati e cappuccio in testa: volevano farci male»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAPADOVA «Quando ho detto loro di smetterla di picchiare i miei amici, mi hanno detto che sono una tr*** amica dei fascisti e che mi sarei meritata le botte anche io, ma che non mi toccavano perché ero una donna». Nora Gietz, trentenne tedesca, ma da 10 anni a Padova, era con Nicolò Calore e Alberto Bortoluzzi all'interno del bar Strasse di via Gritti quando i due giovani sono stati aggrediti dal gruppo di antagonisti. È ancora sconvolta per l'episodio di violenza di cui è stata, suo malgrado, spettatrice e vittima, anche...