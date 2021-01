IL BILANCIO

PADOVA La pandemia porta 707 nuovi casi e 16 decessi nelle ultime 24 ore. Secondo l'ultimo bollettino i positivi al tampone salgono a 21.376 in provincia di Padova. Tra giovedì e venerdì è sceso lievemente il dato sui ricoveri ospedalieri: sono 554, tre in meno rispetto alla precedente rilevazione. Di questi, 97 sono in terapia intensiva. La situazione è stabile ma la pressione resta fortissima: alla Rianimazione del policlinico di Padova i nuovi accessi sono in media 10 al giorno.

A Casale è scomparso Bruno Rovaran, 84 anni, chiamato Martellina. Si è spento giovedì a Schiavonia. Bruno lascia la moglie Elisabetta, i figli Maristella e Luca e la nipote Silvia. San Giorgio in Bosco dice addio a Andreina Battistella mancata giovedì a Schiavonia. Aveva 88 anni. Aveva lavorato nella trattoria Ai Giardini a Cittadella. Lascia la figlia Daniela Furian, insegnante, mentre la primogenita Oriella è mancata prematuramente a 46 anni. A Conselve si svolgeranno oggi nel duomo le esequie di Carlo Morando, 78 anni, deceduto il 5 gennaio per Covid. Un'altra vittima è Mauro Tombacco, 61 anni, residente a Camposampiero, conosciuto a Massanzago per l'azienda di famiglia. Tombacco è deceduto a Camposampiero. È morto a 89 anni al Madre Teresa di Calcutta Armido Bedana, di Solesino.

LE CONSEGUENZE

Un così alto numero di vittime porta inevitabilmente ripercussioni sulla gestione dei servizi cimiteriali. È datata 30 dicembre una lettera firmata dal direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta indirizzata ai sindaci. «L'emergenza sanitaria e l'attuale periodo di festività rende necessario rivedere l'organizzazione al fine di evitare che negli obitori le salme stazionino oltre il tempo dovuto (...). Si chiede la collaborazione delle amministrazioni comunali per attivare orari del tutto eccezionali allo scopo di accelerare l'iter per l'esecuzione dei funerali». Ora lo stesso Scibetta, interpellato dal Gazzettino, precisa: «La nota era stata scritta nel momento in cui la successione dei numerosi giorni di festività, e quindi la chiusura degli uffici amministrativi dei Comuni nonché dei cimiteri, avrebbero potuto rallentare le operazioni delle esequie, così come peraltro emerso dalle segnalazioni giunte alla Ulss 6 da parte dei gestori di pompe funebri. Nessun problema, né nel periodo di festività, né tanto meno oggi, si riscontra negli obitori delle strutture dell'Ulss Euganea».

Situazione difficile ma comunque sotto controllo anche all'obitorio gestito dall'Azienda ospedaliera di Padova («Abbiamo ampi spazi e stiamo reggendo» comunica il dg Daniele Donato). Prendiamo proprio il caso del Comune di Padova. In primavera sono state aggiunte 60 celle frigorifere (ora sono 178) e gli addetti alle cremazioni operano senza sosta. Prima della pandemia c'era un unico turno di lavoro di otto ore e venivano cremate mediamente 20 salme al giorno, in primavera si è passati a tre turni per coprire 24 ore e arrivare a cremare fino a 45 salme provenienti anche fuori Regione (nessuno scorderà mai l'arrivo al cimitero di Padova dei camion militari con le bare provenienti dalla provincia di Bergamo). Ora si lavora con due turni che coprono 16 ore e una media di 33 salme cremate in un giorno. «Stiamo facendo il massimo - assicura l'assessora Francesca Benciolini - nei prossimi mesi manterremo questo ritmo per evitare che ci siano ostacoli di ogni genere».

Elisa Fais

Gabriele Pipia

(Hanno collaborato Benvenuti, Bovo, Cecchetto, Marin e Pattaro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA