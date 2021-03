IL SOPRALLUOGO

PADOVA «Contiamo di fare da 35mila a 40mila vaccinazioni a settimana». Parole incoraggianti quelle del direttore generale dell'Ulss 6, Paolo Fortuna, alla prima uscita pubblica dopo la nomina. Le pronuncia in un luogo simbolo, il padiglione 6 della Fiera adattato a punto vaccini, durante il sopralluogo con il sindaco Giordani che ha verificato l'ampliamento a 18 ambulatori di cui 13 già operativi. Dunque se tutto va per il verso giusto i padovani che devono riceverlo potrebbero avere la prima dose entro luglio.

LA SPERANZA

Nel padovano vivono 930 mila persone. Finora sono 65mila coloro che hanno già contratto il virus. Altre 70mila hanno fatto la profilassi: 13mila sono solo i dipendenti ospedalieri, 7mila quelli dell'Ulss poi ci sono le forze dell'ordine, i vigili del fuoco i medici. Poi bisogna considerare i 50mila anziani ultra ottantenni che la riceveranno a fine mese. Restano 745mila persone da cui dobbiamo togliere la fascia fino ai 19 anni, 163 mila, per cui i vaccini non sono ancora sperimentati. A conti fatti restano circa 580 mila abitanti. Al ritmo di 150mila al mese ci vogliono quattro mesi per raggiungerli almeno una volta. Ovvio che per essere immunizzati i tempi sono più lunghi. Occorrono i richiami. Astrazeneca è a tre mesi, Pfizer 21 giorni, Moderna 28. Però è un passo avanti fondamentale.

NUOVE DOSI

«Da domenica - ha continuato il dg - questo centro sarà aperto per sette giorni su sette. E con l'accordo con i Medici di medicina generale firmato dalla Regione avremo un balzo in avanti notevole. Li ringrazio. Saranno essenziali per coloro che non si possono muovere da casa. Inoltre entro la fine del mese all'Azienda sanitaria arriveranno 130mila dosi: 60mila di Astrazeneca, 50mila di Pfizer e 16mila di Moderna. Ieri intanto Fortuna e Giordani hanno controllato di persona come funzionano le cose in Fiera andando a vedere anche i mille metri quadrati del padiglione non ancora utilizzati.

IL POTENZIAMENTO

«Stiamo ampliando le linee per aumentare al massimo la capacità vaccinale. Oggi sono aperte 13 linee vaccinali arriveremo a 18 - continua Fortuna - Ogni linea viaggia sui 170 vaccinati al giorno. Oggi non le incrementiamo tutte anche per distribuire le risorse umane anche nelle altre sedi. E da domenica saremo aperti sette giorni su sette. Ci sono altri 18 mila insegnanti delle scuole (private o paritarie ndr) che potranno iscriversi e gli ambulatori sono stati calcolati anche per loro».

Anziani. «Stiamo cominciando la classe del 1939 e oggi abbiamo spedito 7.500 lettere per la classe 1938. Le categorie vulnerabili, dagli oncologici ai trapiantati, sono tutte concentrate sugli ospedali. Vaccineremo anche il convivente. Le case di riposo sono a posto. Cinquemila ospiti e altrettanti operatori. Ora ci sono 13 positivi al posto di 900». Per questo dico che oggi sono fondamentali i comportamenti. L'effetto dei vaccini invece lo vedremo nei prossimi mesi».

GIORDANI

Il sindaco. «Triplicheranno le vaccinazioni e con l'aiuto dei medici di base in aprile cambierà tutto. Inoltre lo spazio libero del padiglione 6, dall'1 aprile sarà dedicato per fare cento tamponi al giorno. Sarà assolutamente separato dal resto». E un giorno il nuovo ospedale... «Sono contento, sarà un ospedale europeo. E a fine anno cominciano i lavori per la pediatria. Mi si riscalda il cuore a pensarci. Quando lavoriamo insieme le cose diventano facili».

Mauro Giacon

