LA SPERANZA

CITTADELLA «L'emergenza Coronavirus sta avendo effetti pesantissimi nel settore, a parte chi opera in ambito alimentare. Chi può consegnare a domicilio lavora ma a non più del 20% delle potenzialità, molti altri operatori sono bloccati. Ben vengano le nuove disposizioni del take away che rappresenta un principio di ritorno alla normalità. Dopo ogni tempesta arriva il bel tempo, bisogna essere positivi anche se questa è una situazione molto particolare, strana e complessa». Le parole sono di Giovanni Bacchin, presidente dell'associazione di esercenti e commercianti Vivi Cittadella, titolare in centro storico del locale L'Autostazione.

L'ATTESA

Nella città murata e nell'area cittadellese si dovrà attendere qualche giorno per valutare gli effetti delle nuove disposizioni regionali che allentano la morsa. In tanti ancora temono di spostarsi perchè la sanzione non è di poco conto. Certamente l'effetto psicologico del poter nuovamente accedere ad alcune attività è importante nel conto alla rovescia verso il 4 maggio. Niente file quindi ieri di fronte a gelaterie, pasticcerie o locali quali pizzerie e paninoteche che lavorano da settimane con consegne a casa. «Come gestori adesso abbiamo idee più chiare - continua Bacchin - Prima con la chiusura pressochè totale c'era lo sconforto assoluto. Ora possiamo cominciare a riprogrammare secondo le disposizioni governative, sperando non ci siano cambiamenti in corso d'opera. Dobbiamo reinventarci il lavoro, che avrà forti modifiche». Bacchin pone l'attenzione anche su un altro aspetto collegato alle riaperture progressive. «Se gli operatori avranno via via la possibilità di tornare a lavorare e si spera a guadagnare, dall'altra parte deve essere data la possibilità di spendere. È la questione dei sostegni economici. Il governo ha dato i 600 euro, ma la cassa integrazione non è invece pagata a nessuno fino ad ora. Si stanno erogando i prestiti da 25 mila euro, ma per le cifre superiori le dinamiche sono più complesse. Chi ha risparmi e può stare tranquillo, di certo non spende soldi in questo momento di enorme incertezza. Essenziale - è l'appello di Bacchin - è il sostegno da parte dello Stato». E aggiunge una considerazione: «Vediamo come l'encomiabile lavoro della sanità, certo ancora molto intenso, stia dando il risultato di sempre più guarigioni. Lo stesso deve essere per il commercio e le attività economiche in generale. Non c'è altra soluzione. Noi la nostra parte la stiamo facendo e la faremo ancora, come sempre, ma non possiamo essere lasciati soli».

I CIMITERI

Accolta molto positivamente anche la riapertura dei cimiteri richiesta da tanti. Molte le municipalità che hanno sfruttato la chiusura per effettuare lavori di manutenzione. In alcuni casi, a fianco del personale comunale, all'opera sono stati anche i volontari della Protezione Civile. Volontari impegnati anche nel controllo in questi primi tempi di accesso del rispetto delle cautele previste, supportando gli agenti della Polizia locale che in primis vigileranno per evitare assembramenti e perchè le persone indossino i dispositivi di protezione. Venerdì scorso hanno riaperto i camposanti di Galliera Veneta, Gazzo e San Giorgio in Bosco; ieri cancelli aperti a Campo San Martino, Curtarolo, Grantorto e San Martino di Lupari, mentre domani aperture a Cittadella, Carmignano di Brenta (dalle 10 alle 18, domenica chiuso), Fontaniva (dal mattino a San Giorgio in Brenta, dal pomeriggio nel capoluogo perchè si deve mettere in sicurezza un cantiere), Tombolo (dove i cimiteri rimarranno chiusi nei giorni festivi), Piazzola sul Brenta e San Pietro in Gu.

Michelangelo Cecchetto

