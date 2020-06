L'INIZIATIVA

PADOVA I siti sono 144. Tra parchi, oasi verdi, bastioni, piazze e piazzette, e angoli dimenticati, in centro o in periferia. Fruibili subito, e messi a disposizione gratis dal Comune per associazioni, parrocchie, gruppi o cittadini che intendano vivacizzarle con iniziative musicali, culturali, sportive o di aggregazione.

È questo l'obiettivo di Spazi aperti, il progetto presentato ieri in Municipio dal sindaco e da alcuni assessori, per rivitalizzare la città dopo la pandemia, recuperando socialità e relazioni, in assoluta sicurezza. La fruizione sarà facilitata, in quanto le procedure di aggiudicazione risulteranno semplici: si potrà inoltrare la domanda da domani e fino al 31 settembre, seguendo le indicazioni sul sito Padovanet. Le manifestazioni, poi, potranno essere organizzate sino al 31 ottobre.

LE SPIEGAZIONI

«Questa - ha sottolineato il primo cittadino - è una proposta bellissima. E' stato fatto un lavoro enorme per il censimento dei 144 spazi, ma necessario per ridare vivacità al nostro capoluogo. La città deve rianimarsi, altrimenti siamo nei guai. E in giro vogliamo rivedere gli studenti. La giunta ha lavorato ancora una volta con impegno, motivazione e in sintonia. In questi mesi la squadra ha fatto un salto di qualità, di cui sono orgoglioso». «Spazi Aperti -. ha rincarato Chiara Gallani, che ha la delega al Verde - è un progetto per far tornare Padova a vivere dopo mesi difficili. Parchi e luoghi pubblici saranno utilizzabili in modo facilitato da associazioni e realtà che non solo hanno a cuore la nostra città e la vogliono animare, ma che hanno bisogno di una mano concreta per ripartire. E' una delle azioni concrete dopo il nostro documento Le mappe di Padova e una risposta, per quanto riguarda le mie competenze, alla mozione approvata all'unanimità dal consiglio comunale Padova riparte dalla cultura. Ai primi di luglio partiranno le assegnazioni e sarà realizzata una mappa con tutte le iniziative». «E' un'opportunità per rioccupare siti poco utilizzati, ha aggiunto Marta Nalin, assessore al Sociale - con eventi per tutte le età. Abbiamo visto la città svuotata e ora stiamo cercando di fare il possibile per agevolare la ripresa delle attività». «Questi spazi messi - ha rincarato Francesca Benciolini, che ha delega al Decentramento - diventeranno dei salotti, dei luoghi dove finalmente stare insieme. Si animeranno il centro e anche i quartieri. Nell'operazione di censimento sono state coinvolte le Consulte, alle quali è stato chiesto di indicare dei siti: insieme stiamo cercando di costruire un'estate viva e sicura».

Uno dei punti forti del programma estivo saranno le manifestazioni culturali. «Così facendo - ha annotato Andrea Colasio, che in Municipio ha la delega specifica - mettiamo a disposizione delle associazioni culturali spazi che permetteranno di esprimere al meglio le loro capacità. Abbiamo artisti di grande qualità che dopo mesi di inattività potranno ritrovare il contatto con il pubblico, in luoghi non convenzionali, tra la gente e nei quartieri. E' un modo, questo, anche per venire incontro alle realtà che operano in sedi difficili da aprire al pubblico per le restrizioni anti contagio».

COMMERCIO E SPORT

«In questo modo - ha detto poi Antonio Bressa, assessore al Commercio - diamo, a titolo gratuito, un importante supporto al mondo dei bar e dei ristoranti che potranno affiancare le associazioni nelle attività estive all'aperto. Un'opzione, quindi, determinante per le realtà che non hanno il plateatico». «E' un invito - ha detto infine Diego Bonavina, titolare della delega allo Sport - per le associazioni sportive che vorranno organizzare attività negli spazi aperti, dopo mesi tanto difficili».

