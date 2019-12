Nuovo sciopero da Zara e Pull & Bear: «Paghe da fame e orari insostenibili»

Hanno scelto uno dei giorni di maggior afflusso per incrociare nuovamente le braccia i lavoratori che si occupano della sorveglianza e di regolare il flusso dei clienti negli store delle catene Zara, in piazzetta Pedrocchi, e Pull & Bear, in via Roma, entrambi marchi che fanno capo al gruppo Inditex. Dalle 17 di ieri fino ala chiusura i dipendenti della Abm, subappaltatori del servizio fornito dalla società E.B.Esse, si sono astenuti dal sorvegliare ingressi ed eventuali taccheggi in ore nelle quali gli store registravano il pienone, situazione che ha creato notevole disagio. Uno sciopero deciso dal sindacato Adl Cobas che ha anche diffidato l'azienda a sostituire, come era accaduto in precedenza, il personale. «Avevamo avanzato specifiche richieste in un incontro del 25 novembre scorso, sia ad Abm che ad E.B.Esse nonché allo stesso gruppo Inditex - spiega Luca Dall'Agnol di Adl Cobas - Sembrava ci fosse una sorta di disponibilità al dialogo entro il 15 dicembre. Da allora però nulla è accaduto, i lavoratori hanno quindi deciso un nuovo sciopero dopo quello attuato una settimana fa». Gli addetti alla sicurezza percepiscono una paga di 5,66 euro lorde l'ora con un impegno che va dalle 9,30 alle 20 con una pausa di 30 minuti e devono acquistare a proprie spese anche le divise. Negli ultimi tre anni, di subappalto in subappalto, come continua il sindacalista, le condizioni di lavoro sono andate sempre più peggiorando. «I lavoratori sono pagati in base ad un contratto siglato da Cgil e Cisl. Un contratto che non permette una vita dignitosa e arriva a circa 900 euro al mese se vengono fatti straordinari, poco sopra la soglia della povertà stabilità dall'Istat in 826,7 euro - conclude - Abbiamo avviato una causa con Abm alla quale si chiede l'aumento della paga oraria o l'applicazione di altri contratti come quello del commercio».

Luisa Morbiato

