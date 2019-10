Nuovo Sant'Antonio, approvato il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEPADOVA Approvato il progetto per il passaggio dell'ospedale Sant'Antonio dall'Ulss 6 all'Azienda ospedaliera. La delibera, firmata dai due direttori generali, ora finirà sul tavolo della Regione Veneto. Il piano attuativo mette nero su bianco quello che finora era già stato annunciato dai manager della sanità padovana. Tra le voci più interessanti ci sono le modalità del passaggio, in cessione ramo d'azienda. «La configurazione del ramo d'azienda interessato alla cessione si legge - sarà definita per quanto riguarda il...