IL PROGETTO

PADOVA Nonostante il Covid non dia segnali di tregua, dalla Regione arriva una notizia molto importante per la sanità padovana: a gennaio 2022 sarà pubblicato il bando di gara per il nuovo polo ospedaliero padovano. Questo significa che i cantieri dovrebbero aprirsi tra 2 anni e chiudersi all'inizio del 2027. La pandemia, dunque, non blocca il mega intervento che prevede un radicale rinnovo del complesso di via Giustiniani (si partirà dalla nuova Pediatria) e la realizzazione a Padova Est di un polo dell'eccellenza medica e della ricerca. «Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, Luciano Flor, ha trasmesso alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia, il Crite , lo Studio di Prefattibilità per il Nuovo Polo della Salute di Padova Est-San Lazzaro per un importo complessivo del quadro economico di 481 milioni e 692.600 euro solo per lavori - ha annunciato ieri il governatore Luca Zaia - E' un nuovo significativo tassello verso la realizzazione di un Policlinico Universitario di caratura internazionale».

«Spero che il via libera arrivi celermente della Crite, è un passaggio fondamentale del cammino di questa grande opera sanitaria. Nonostante stiamo affrontando con tutte le forze disponibili una grave pandemia come il Covid, la programmazione per il futuro sanitario non si ferma».

Quanto ai finanziamenti, il presidente della Regione si è augurato «che non riprenda il balletto di chiacchiere su questa o quella modalità di reperimento dei fondi necessari. Parte li stiamo accantonando noi come Regione, il resto arriverà alle migliori condizioni possibili, che non determineremo noi, ma un gruppo di esperti ai massimi livelli che avrà proprio il compito di indicare le soluzioni più convenienti».

I TEMPI

Il cronoprogramma dei futuri adempimenti è fitto, ma accompagnato da tempi stretti: si parte con la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, da realizzare entro il 31 dicembre, seppur non strategica ai fini dell'espressione del parere della Crite. Poi scatterà il via alla procedura di affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera (durata prevista di 120 giorni). La realizzazione del Progetto definitivo durerà 120 giorni, a cui ne vanno aggiunti altri 60 per raccogliere i pareri degli enti. Il progetto esecutivo andrà redatto in altri 120 giorni più altri 60 per la validazione. Quindi sarà la volta della procedura per l'affidamento dei lavori per un totale di 240 giorni. La realizzazione dei lavori è prevista, infine, in 48 mesi. In buona sostanza, ricorsi permettendo, entro gennaio 2022 verrà pubblicato il bando che mette in gara i lavori per la realizzazione dell'opera. Lavori che saranno assegnati nel settembre dello stesso anno. A quel punto, tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, dovrebbero aprirsi i cantieri. Tutto dovrebbe essere pronto per i primi mesi del 2027.

LE REAZIONI

Soddisfatto il sindaco Sergio Giordani. «Si tratta di un'ottima notizia che è il frutto di grande lavoro di collaborazione tra istituzioni ha commentato il primo cittadino - E' lo stesso lavoro che ha portato a mettere una parola definitiva sul nuovo ospedale di Padova con la firma dell'accordo di programma e i successivi passaggi in tutte le sedi, compreso il nostro Consiglio Comunale. Dopo essere passati dalle parole agli atti ora si arriva ai fatti - Adesso serve massima celerità per dotare la nostra città di un'opera strategica per la salute delle persone e per supportare il lavoro eccellente dei nostri medici e della nostra Università»

Parole positive anche per il Dg Luciano Flor: «Un altro tassello fondamentale. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra, condotto assieme all'Università e alla Scuola di Medicina di Padova. La pubblicazione del bando di gara europeo è prevista per gennaio». «Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato intensamente afferma il presidente della Scuola di Medicina, il professor Stefano Merigliano -. Il documento contiene i requisiti sanitari fondamentali del nuovo ospedale. Si tratta di una relazione corposa e chiara, che dà spazio alla didattica e alla clinica, ma anche al futuro con la medicina molecolare e la medicina di precisione. E' messa in risalto la chirurgia, dal day hospital fino ai trapianti, garantendo la presenza di sale operatorie ibride». In quaranta pagine è racchiusa l'anima del futuro polo ospedaliero padovano».

