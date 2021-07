Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOPADOVA Quale impatto avrà il nuovo ospedale sulla viabilità di Padova est? Per avere una risposta il Comune ha affidato, per 27.355 euro, a Logit Engineering Studio Associato di Treviso la realizzazione di uno studio del traffico sul comparto est della città. Uno studio che dovrà mettere in confronto la situazione attuale con quella futura.In nuovo polo ospedaliero di San Lazzaro attirerà ogni giorno migliaia di persone, di qui...