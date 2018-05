Nuovo ospedale: «Niente terreni? Chiedo i danni ai proprietari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AFFONDO«Nessuna battuta d'arresto, ma se i privati non ci cederanno i terreni di San Lazzaro siamo pronti a passare alle vie legali e a chiedere il risarcimento danni». A cinque mesi dalla sottoscrizione dell'accordo sul nuovo ospedale tra il Comune e la Regione, sono in molti a nutrire delle riserve sull'iter che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero a Padova est. In modo particolare tra le voci che si susseguono ci sarebbe quella di resistenze da parte dei privati a cedere al Comune i 120 mila metri quadri che,...