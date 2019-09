Nuovo orario invernale: torna la circolare Arcella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRIMO GIORNOPADOVA Al via l'orario invernale tra scioperi e cambi di linee. Mercoledì non solo riapriranno le scuole ma, come da consuetudine, Busitalia farà scattare l'orario invernale. Una giornata che, però, potrebbe essere ad alta tensione per chi utilizza i mezzi pubblici. Per l'11 settembre, infatti, i sindacati di base Adl Cobas, Sls, Sgb e Slm-Fast hanno proclamato uno sciopero di 24 ore che riguarderà tram e bus urbani ed extraurbani. L'astensione dal lavoro dovrebbe coinvolgere 150 dei 400 lavoratori in forza all'azienda....