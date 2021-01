«Sfida inclusiva e lavoro di squadra». È il motto che Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea in prima linea nella lotta allam pandemi, ha scelto per il suo nuovo incarico da presidente di Federsanità Anci Veneto (l'associazione dei Comuni), accolto con entusiasmo ma anche con grande piglio.

«Nelle battute d'esordio di un 2021 intenso di aspettative, contemporaneo Rinascimento, già ci apprestiamo a fare un lavoro plurale, stendendo un Piano operativo di azioni insieme a Mario Conte (vicepresidente vicario), Maria Rosa Pavanello e Alessandro Bolis (vicepresidenti), Paolo Stocco (segretario generale) - scrive Scibetta - Grazie, innanzitutto, ai componenti dell'assemblea Federsanità Anci Veneto: il ruolo di Presidente mi dà la possibilità di diventare portavoce, sui diversi tavoli di confronto anche nazionali, del modello veneto di integrazione socio-sanitaria, facendo diventare l'associazione forte interlocutore con le istituzioni, grazie a un prezioso lavoro di squadra con gli Enti locali di cui Anci è la massima espressione. Del resto - prosegue il direttore generale - la presenza di Mario Conte, presidente di Anci Veneto e vicepresidente vicario di Federsanità Anci Veneto, è testimonianza di una sinergia sempre più stretta, che desideriamo diventi capillare sul territorio.

La Federazione veneta di Federsanità Anci riprende così a correre e si rafforza all'interno di un percorso nazionale che ha indicato linee di sviluppo sulle quali plasmare la via veneta». «Lavoro da fare ce n'è tanto, e certamente l'unione fa la forza, ora è tempo di rimboccarci le maniche: inizia una nuova sfida, non autoreferenziale ma inclusiva, a tutto beneficio dei servizi resi al cittadino. La pandemia da Covid-19 - conclude Domenisco Scibetta - ha dimostrato ancora una volta come Comuni ed Aziende sanitarie debbano fare squadra, insistendo sulle sinergie, per migliorare la cura e la tutela della salute dei cittadini. Noi ci siamo, e faremo del nostro meglio». La nuova avventura è iniziata.

