IL VERTICEPADOVA Controlli a tappeto su bar, ristoranti, impianti sportivi, mezzi pubblici e molti altri luoghi di aggregazione. Controlli per i quali «saranno messe in campo tutte le risorse disponibili sul territorio». Lo assicura il prefetto Raffaele Grassi dopo un'ora e mezza di riunione con i vertici padovani delle forze dell'ordine. Il comitato per la sicurezza pubblica di ieri pomeriggio è stato convocato per iniziare a predisporre...