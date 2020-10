LA SITUAZIONE

PADOVA Dai bambini dell'asilo ai ragazzini delle medie passando per gli alunni delle elementari e i loro insegnanti. Padova scopre un nuovo focolaio scolastico: i positivi finora sono 9 ma a preoccupare è soprattutto l'estensione del contagio. Allo storico istituto Don Bosco di via De Lellis in zona Forcellini, uno dei più noti ed esclusivi della città, il Covid ha colpito all'asilo, alle elementari e pure alle medie. Non è stato coinvolto il liceo, che si trova in una palazzina separata. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss ha dovuto mettere in campo un piano d'urgenza: tamponi per tutto l'istituto tra ieri, oggi e domani. Parliamo complessivamente di 420 test per alunni, insegnanti, bidelli e dipendenti amministrativi. L'obiettivo è chiaro: intervenire ovunque e intervenire subito. Proprio nel giorno in cui in tutta la provincia si registrano 132 nuovi contagi.

L'ORGANIZZAZIONE

La scuola cattolica privata è guidata da un dirigente scolastico di lungo corso come il professor Andrea Bergamo, già provveditore di Padova, e la notizia ieri mattina si è diffusa rapidamente tra docenti e genitori. Sono già stati fatti i tamponi a sei classi in seguito ad un caso di positività. Risultano contagiati un alunno della materna, due dell'elementare, quattro delle medie e due insegnanti. Tre classi sono state testate ieri pomeriggio al distretto sociosanitario di via dei Colli, altre sette saranno controllate oggi nella palestra della scuola. Si replicherà anche domani mattina, sempre al Don Bosco, con cinque classi, tutti gli insegnanti e il resto del personale.

GLI ALTRI CASI

Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi sono 68 gli istituti della provincia dove si è verificato almeno un caso di Covid. Gli alunni finiti in quarantena preventiva sono 584, gli insegnanti 87. Il caso più eclatante è quello dell'istituto Einstein di Piove di Sacco (20 positivi), l'ultimo invece riguarda la scuola dell'infanzia di Rustega di Camposampiero. Trentasei bambini e quattro insegnanti dovranno sottoporsi a tampone in seguito alla positività di un bambino. Coinvolti non solo i compagni della stessa sezione ma anche gli altri bimbi che hanno condiviso con lui il tragitto in pullman. «Ultimamente dedichiamo troppo poco tempo a parlare di didattica perché siamo costretti a risolvere le questioni legate all'emergenza sanitaria» ammette la dirigente Giovanna Ferrari. E' una battaglia dura quella che ci spetta nei prossimi mesi». Sono tutti negativi, invece, i bambini e i maestri della elementare De Amicis di Padova che ieri si sono sottoposti al test rapido in seguito alla positività di una insegnante. Dovranno ripetere il tampone allo stadio Euganeo il 21 ottobre.

L'allerta è alta anche al municipio di Padova e per questo il Consiglio comunale di lunedì si terra in videoconferenza. Intanto proprio l'amministrazione ieri ha comunicato la positività di un operatore della cooperativa che gestisce la casetta Eremitano, al Borgomagno, che svolge il servizio docce e ha funzione di ascolto per chi necessita di accoglienza. Altri operatori sono in isolamento in attesa dei risultati del tampone. Sono state avvisate le realtà connesse a partire dalle cucine popolari. Fino a lunedì compreso, quando saranno completate le operazioni di sanificazione, la Casetta resterà chiusa. «LUlss ha attivato i protocolli e noi agiremo sulla base delle indicazioni - spiega l'assessora Marta Nalin - Un servizio importante verrà meno per qualche giorno, rimanendo garantito in altri luoghi».

IL BILANCIO

Ieri i nuovi casi in tutta la provincia sono stati 132 e sono stati registrati anche due decessi: uno è un settantaquattrenne morto a Cittadella che era già in condizioni precarie. Le persone in ospedale sono 46 e quelle in Terapia intensiva sono 11. Attualmente le persone positive sono 1.182 mentre quelle in isolamento 1.371 (tra cui i quattro atleti padovani appena rientrati dall'Europeo di canotaggio in Polonia).

Rinviate per casi di Covid tre partite di calcio dilettante (Marola-Tombolo Vigontina San Paolo, Union Vis-La Rocca, United Padova-Tezze Brenta) e salta per precauzione una dell'under 19 (Union Campo San Martino-La Rocca).

Gabriele Pipia

(Ha collaborato Luca Marin)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA