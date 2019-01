Nuovo colpo, in cella l'incubo della Stanga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN MANETTEPADOVA La denuncia che si era beccato lunedì non è servita a farlo desistere dal colpire ancora. Tanto che, due giorni dopo, i carabinieri l'hanno scoperto in azione e così hanno potuto stringergli le manette ai polsi. Il trentenne tunisino Hamdi Mejri, diventato nelle ultime settimane il terrore della Stanga, ladro-vandalo che razziava le vetture in sosta spaccando i finestrini con un chiusino in ghisa, è stato arrestato ieri notte alle 4.30, sotto la neve. Cercava disperatamente di fuggire verso il suo squallido, sporco e...