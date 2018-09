Nuovo colpo alla Stanga del ladro terrore dei bar della città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀPADOVA Continua l'assalto ai bar del centro da parte del ladro che da più di due mesi continua a colpire i locali della città. Sabato notte è toccato al Bar Leonardo di via Pellizzo, alla Stanga, dove il malvivente è riuscito a scardinare completamente la vetrina ed entrare per portarsi via la cassa con all'interno mille euro. La vigilanza privata, con cui è convenzionato il locale, è intervenuta immediatamente quando è scattato l'allarme, ma il ladro è riuscito a farla franca. Sul poso anche le Volanti, assieme alla...