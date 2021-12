LA SITUAZIONE

PADOVA Sarà di certo un anno particolarmente denso di soddisfazioni per l'Università quello sul fronte dello sviluppo edilizio, da sempre uno dei mantra dell'Ateneo convinto che per essere all'altezza delle migliori nel mondo occorre adeguare gli spazi esistenti e incrementare l'offerta di spazi, per attrarre sempre più studenti.

Il neo prorettore all'Edilizia, Carlo Pellegrino, 51 anni, ha già pronto il piano degli interventi che l'Università porterà avanti nei prossimi tre anni. Un fascicolo riguarda il progetto sicuramente più ambizioso, Piave futura ovvero la trasformazione degli spazi dell'ex Caserma nel campus delle Scienze sociali con un investimento di 75 milioni. Alla fine ci abiteranno 3mila studenti su 51mila metri quadrati.

LE INDAGINI

Da settembre il Bo ha affidato alla padovana Steam, partecipata da David Chipperfield l'incarico di redarre il progetto definitivo. Ma c'è un importante passo avanti. «Dal momento che dopo il definitivo si farà l'esecutivo e poi partiranno i lavori in questi giorni sono cominciate le indagini propedeutiche al cantiere, ovvero le verifiche nel sottosuolo: belliche, archeologiche, ambientali, geotecniche e strutturali». Gli studi vengono fatti con carotaggi mirati, soprattutto nei luoghi dove nascerà la spettacolare ellisse.

INGEGNERIA

L'altro grande progetto in fase avanzata è la Scuola di Ingegneria in Fiera al posto del padiglione 2, sul fronte di via Tommaseo chiamata anche hub dell'innovazione. Questa è un'opera fondamentale per completare la cittadella della scienza prevista insieme allo Smact center. Un progetto da 19 milioni di euro. «L'iter amministrativo è in fase di conclusione. I lavori potrebbero partire nella prima parte dell'anno. Da quel momento l'impresa avrà un anno per terminare il cantiere».

ORTO BOTANICO

Un cantiere di cui si parla magari poco ma di grande importanza è quello relativo alla ristrutturazione dell'Orto botanico. L'edificio di testa, al limite della nuova serra, che ospita sale convegni aule didattiche e uffici, sta subendo una sistemazione che porterà all'apertura fra le altre cose, di una caffetteria. Nella parte storica «La Casa del Prefetto è in pieno cantiere per ospitare in visione continua alcune collezioni che fino ad ora si vedevano solo per appuntamento e che costituiranno il Museo della biodiversità vegetale». Il restauro dei corpi e delle serre ottocentesche invece è una commessa da 1 milione di euro. In più c'è la manutenzione della casa del custode.

PALAZZO CAVALLI

«Qui non ci sono particolari novità se non nel fatto che prosegue il restauro dell'edifico fra le vie Giotto e Matteotti, con previsione di consegna nel 2023». Il Museo della Natura e dell'Uomo sarà un punto di riferimento mondiale. Investimento di 16 milioni circa.

Mauro Giacon

