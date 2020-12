LA GIORNATA

PADOVA I banconi sono vuoti, nessun caffè al volo, nessun boccone in velocità e poi via di nuovo sulle strade. E intanto si formano code di fronte ai negozi. È il primo sabato che vede in vigore l'obbligo, secondo l'ultima ordinanza regionale, di consumare da seduti nei locali dopo le 11 del mattino. Una restrizione che non ha fermato i padovani dal fare tappa al bar del centro storico tra un acquisto e l'altro. Complice anche la bella giornata dopo giorni di maltempo, i cittadini hanno approfittato per portarsi avanti con i regali di Natale, fare la spesa alle bancarelle del mercato o tra le botteghe Sotto il Salone.

LA NOVITÁ

Al di fuori del Coin di via Altinate si è formata una lunga coda che dall'ingresso arrivava alla strada, quasi a toccare i tavolini del bar di fronte. E dopo tutta quella fatica è un sollievo potersi concedere un caffè o un aperitivo. «Nessuno si è lamentato, sono stati tutti molto rispettosi questa mattina dice Giorgia del bar Al Municipio sotto Palazzo Moroni Non mi sembra ci sia un grande cambiamento. Alla fine facevamo sedere le persone prima e le facciamo sedere adesso, magari limita un po' però è anche vero che nell'ordinanza c'è scritto, se ho capito bene, che nel caso in cui tutti i posti a sedere siano occupati si può consumare in piedi rispettando le distanze».

I plateatici dei locali ieri nella tarda mattinata hanno visto un bel giro di gente anche se non tutti erano affollati e di posti a sedere vuoti qua e là c'erano. Il vero carico, riferiscono i baristi, arriva più tardi, quando i padovani hanno terminato di acquistare i regali di Natale o hanno finito di fare la spesa al mercato e si siedono a mangiare un tramezzino e fare aperitivo. «Sì, magari ci sono quei quattro o cinque clienti che vengono a bere un caffè al volo ma dopo le undici già si comincia a pensare al pranzo quindi non vedo grandi differenze rispetto a prima afferma Fation Tony Ymeraj, titolare del Gancino di piazza Duomo e del Caramel che si affaccia su piazza delle Erbe Ormai la maggior parte dei clienti ha capito quali sono le regole, il rito dell'aperitivo o del caffè in piedi è quasi sparito».

LE REGOLE

Il rispetto delle regole da parte dei clienti sembra essere ciò che più interessa ai baristi in questo momento. Tutti fanno riferimento all'aiuto che questo tipo di comportamento dà nel svolgere quotidianamente il loro lavoro. «Vedo dei clienti più pronti rispetto a marzo riferisce Leonardo del bar Da Fiore tra piazza delle Erbe e piazza della Frutta Ascoltano, c'è più educazione. E questo è sicuramente un segnale positivo, un sostegno, ci aiuta a lavorare meglio perché abbiamo una responsabilità in più sulle spalle visto che dobbiamo vigilare su mascherine, distanziamento e quant'altro. Poi la multa viene fatta a noi e i comportamenti corretti ci danno grande sollievo. Problemi per l'ordinanza? Nessuno». Per i locali più piccoli, tuttavia, qualcosa è cambiato con l'ultima ordinanza. Soprattutto se non possono contare su un plateatico disponibile tutti i giorni. «Quando c'è il mercato, come oggi (ieri, ndr), sono un po' in difficoltà dice Mauro Baldan del bar 100 per 100 di piazza dei Signori Il fatto di dover servire seduti rende le cose più complicate però se hanno deciso così seguiremo le regole, non è che si possa fare diversamente. Ormai non ci penso nemmeno più, sta andando sempre peggio e si sono susseguite così tante restrizioni che è difficile starci dietro. Per l'incasso che faccio per me sarebbe meglio chiudere però è il mio lavoro, non voglio mollare».

L'AFFOLLAMENTO

Code al di fuori dei negozi si sono registrate tutto il giorno, in particolar modo nel pomeriggio quando, sparite le bancarelle del mercato, i padovani si sono concentrati maggiormente sullo shopping natalizio, riversandosi su via Roma e tra le Piazze. Ma in centro storico nessuna sanzione è scattata. Solo un negozio è stato multato, un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi in zona Padova Est, vicino a Ikea. «Era un negozio che avrebbe dovuto restare chiuso - spiega l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina - Ora resterà chiuso 5 giorni e dovrà pagare la multa da 400 euro. C'era davvero tanta gente in giro e un merito va dato ai commercianti che hanno gestito al meglio le code. Ma una riflessione sarebbe necessaria».

Silvia Moranduzzo

