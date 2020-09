L'ORGANIZZAZIONE

PADOVA Lunedì si ricomincia. Ma non da dove si era rimasti, bensì ex novo e in presenza. Con androni, palestre e laboratori trasformati in aule, tensostrutture in cortile per la mensa, un'unica insegnante che fa lezione per due classi grazie alle tecnologie. Entrate e uscite diversificate (ricavati anche eliminando i parcheggi), laboratori a scaglioni, e poi mascherine, gel, tavolini e sedie con le ruote, mentre cattedre, armadietti e banchi finiscono in soffitta. I docenti siederanno su un banchetto addossato alla parete di fondo, lavagne e Lim sono state spostate all'entrata e le finestre ora hanno dei blocchi che le tengono aperte in modo da garantire il ricambio dell'aria.

Sono queste alcune delle novità che dal 14 caratterizzano il rientro a scuola di oltre 16 mila tra bambini e ragazzi, che frequentano nidi, asili, primarie e secondarie. Una rivoluzione, al termine di un'estate complicata in cui Cristina Piva, referente per le Politiche Scolastiche a Palazzo Moroni, ha cercato gli spazi necessari a garantire il rispetto del distanziamento durante lezioni e refezione. E alla fine patronati, emeroteche, spazi verdi, biblioteche, siti comunali e della Diocesi sono stati riadattati per la didattica. Ieri in Municipio l'assessore ha fatto il punto con il capo settore Silvano Golin, il geometra Renato Gallo ed Elisabetta Doria, coordinatrice dei dirigenti.

LE SOLUZIONI

Le maggiori complicazioni si sono presentate in centro. Per esempio, al I e II Istituto Comprensivo, con la Giotto in drammatica carenza di spazi. Alla fine ne stati individuati alcuni, ma poi si è optato per lo sdoppiamento della classe bilinguistica: metà degli alunni starà con l'insegnante e l'altra si trasferirà in un'aula attigua e seguirà dalla Lim. Altre criticità si sono evidenziate alla Ardigò-Mameli, dove c'è il cantiere: per la mensa verrà montata una tensostruttura, mentre gli studenti delle medie restano al patronato della Madonna Pellegrina, dove si stanno approntando due aule nell'ex emeroteca: al rientro in sede a fine lavori, però, solo una parte dei ragazzi tornerà in via Agnus Dei. All'Arcella, la Briosco userà la casetta del custode come deposito, mentre parte della Zanella trasloca al patronato. Il nido Girotondo è finito alla Deledda e invece per la secondaria Carazzolo di Ponte di Brenta sono state ricavate due aule tagliando l'atrio; la primaria Tommaseo ha trovato ospitalità nella biblioteca civica.

Pure alla secondaria Moro la scelta obbligata è stata lo sdoppiamento di alcune classi, con l'utilizzo della Lim: ne sono state acquistate sei con i fondi Covid (dal Governo sono arrivati 670mila euro). Anche per la Manin sono tornati buoni i locali che un tempo erano del custode. Infine alla Lombardo Radice terze, quarte e quinte faranno motoria a Casa Leonardo.

I COMMENTI

«In effetti - ha sottolineato Cristina Piva - questa non è una ripartenza, ma una modalità diversa di andare a scuola, perché dobbiamo convivere con il virus, cercando di non ammalarci. Abbiamo cercato nuovi spazi per la didattica e le mense, assieme ai dirigenti scolastici. Un'impresa, perché per esempio la capienza che finora era per 100 unità, è scesa a 50, e quindi dove ci sono 240 presenze è stato difficilissimo individuare una soluzione. Alla fine ci siamo riusciti e, benché ci sia un aumento del lavoro per i dipendenti e di costi per il Comune, le rette resteranno invariate. E le mense inizieranno a funzionare da ottobre. Intanto ci siamo regolati in base alla normativa vigente, ma sappiamo che quello che va bene oggi potrebbe essere modificato domani. Il Covid, però, ci ha abituato a essere flessibili».

Quanto all'utilizzo dei presidi anti-contagio, l'assessore ha spiegato: «Dal Ministero dicono che tutti, compresi gli alunni, devono indossarle e infatti le forniture stanno iniziando ad arrivare, ma non sono ancora sufficienti per tutti. Abbiamo chiesto ai genitori di essere comprensivi in questa fase iniziale e quindi di provvedere fino a quando non ce le consegneranno. Se invece ci sono mamme e papà contrari all'utilizzo, sarà il personale della scuola a metterle agli alunni, perchè senza non si può stare a scuola. E se a qualche famiglia non sta bene, deve fare scelte diverse e portare i figli altrove. Poi facciamo un appello perché tengano a casa i ragazzini se hanno sintomi riconducibili al Covid, come la febbre. I genitori, comunque, sono tenuti a firmare il patto di corresponsabilità e, in caso di mancata ottemperanza, scatteranno le sanzioni».

Nicoletta Cozza

