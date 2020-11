NUOVI PRESIDI

IN PROVINCIA Il comune di Noventa ha messo a disposizione un presidio per consentire ai medici di base di effettuare il servizio di tamponi rapidi. Ringrazio i volontari della Protezione civile coordinati da Nicola Brugnolo e il gruppo ciclistico Noventana del presidente Gianni Destro - ha detto il sindaco Luigi Alessandro Bisato - per aver messo a disposizione gratuitamente e montato il gazebo. Si tratta di un presidio dove i nostri concittadini potranno recarsi ad effettuare il tampone rapido non appena verranno indirizzati dal proprio medico di famiglia». A Noventa da qualche giorno il numero dei residenti positivi al Covid-19 si è attestato attorno alle 100 unità. I tamponi rapidi al centro civico Brugnolo verranno effettuati in sicurezza. Gli utenti, infatti, non avranno accesso diretto alla struttura, ma usufruiranno del servizio dalla finestra.

A San Giorgio delle Pertiche è stato allestito un nuovo punto per l'effettuazione di tamponi rapidi nella sede della medicina di gruppo del capoluogo, nel cortile degli ambulatori a fianco della chiesa parrocchiale. La Protezione civile ha messo a disposizione dei medici di base un container-ufficio che permetterà l'effettuazione dei tamponi rapidi senza che gli interessati vengano in contatto con gli ambienti degli ambulatori. «Un ringraziamento doveroso va alla parrocchia che ha messo a disposizione l'area - ha detto il sindaco Daniele Canella- e alla Protezione civile che ha predisposto e sanificato in tempi rapidissimi la struttura».

Tamponi rapidi pure nell'ex base missilistica dell'aeronautica militare di Vigodarzere. Da oggi sarà attivo il nuovo punto tamponi messo a disposizione dall'amministrazione comunale all'interno della struttura prefabbricata posizionata nell'area dell'ex aeronautica di via Roma. Il Comune ha fornito una struttura mobile dove saranno effettuati i tamponi rapidi, di elevata affidabilità ed in grado di fornire una risposta entro 30 minuti direttamente sul posto. «Tutti i medici che lavorano nell'ambito della Medicina di gruppo integrata Ambulatorio San Martino si rendono disponibili ad effettuare i tamponi rapidi per i pazienti di tutto il Comune» - dice Giuseppe Lobascio, medico dell'ambulatorio. Inizialmente i test verranno effettuati 3 volte alla settimana, in una fascia oraria tra le 11.30 e le 13.30.

