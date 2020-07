LA SITUAZIONE

PADOVA Trentacinque nuovi casi ieri, sui 43 rilevati in tutto il Veneto. Ma il triste primato che spetta ancora una volta al territorio padovano non arriva solo dal report elaborato dalla Regione, ma è aggravato anche dal fatto che ci sarebbe un incremento pure dei cluster. Non soltanto, quindi, Maap, Ira, case di riposo Bonora e Scarmignan, Comune di Ponte San Nicolò e comunità camerunense, ma pure in due aziende, una in città e l'altra in provincia, ci sarebbero diversi positivi. E in un centro estivo dell'Arcella un ragazzino risulta contagiato. Insomma il numero dei soggetti infettati dal Coronavirus si sta allargando, come è emerso ieri nel corso di una riunione convocata dal prefetto Renato Franceschelli, a cui ha partecipato anche il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta. «Abbiamo fatto il punto sulla situazione - ha commentato Franceschelli - e l'Ulss si sta adoperando per rintracciare le persone con cui sono venuti a contatto i positivi. E' un lavoro complesso e il direttore generale Scibetta ha chiesto la collaborazione di tutti per avere indirizzi e contatti».

I dati diffusi in serata dalla Regione evidenziano complessivamente 188 positivi, 237 persone in isolamento, 19 degenti nel reparto di Malattie Infettive e uno, un agricoltore di Borgo Veneto, ricoverato in terapia intensiva. Stamane il direttore generale farà il punto sulla situazione e un incontro sul medesimo tema è stato convocato pure dai vertici dello Iov. L'Ulss, comunque, è di nuovo sotto pressione perché il numero dei tamponi da effettuare è tornato a essere rilevante.

I CONTROLLI

Nel primo cluster del dopo-pandemia, quello al Mercato AgroAlimentare della Zona Industriale, i positivi sono otto. Ieri infatti, alla famiglia di 5 persone e al fruttivendolo tracciati nei giorni scorsi si sono aggiunti due facchini camerunensi dipendenti di una cooperativa, che sono stati intercettati in serata e ai quali è stato imposto di non uscire di casa per 15 giorni. E i datori di lavoro, quindi la stessa cooperativa, ma anche il Maap che si avvale di essa, sono stati invitati dall'Ulss a controllare che entrambi rispettino l'isolamento domiciliare. Costoro, però, vivono insieme e nella loro abitazione c'è un terzo facchino, non ancora sottoposto a tampone, e le mogli dei primi due, neanche loro finora controllate, ma che a questo punto potrebbero essere contagiati. Nel frattempo nel polo della logistica continuano i controlli a tappeto nella sala predisposta proprio con questo scopo.

IL PRESIDENTE

«Ieri - ha osservato il presidente Maurizio Saia - 225 persone, di cui di un decina originarie del Camerun, sono state sottoposte a tampone, e i risultati sono arrivati a strettissimo giro con i due positivi. Sabato erano stati effettuati altri 185 accertamenti, mentre giovedì è in calendario un'altra batteria di esami, che riguarderà un'altra ottantina di facchini e una trentina di grossisti. Nel frattempo all'interno dei padiglioni c'è un'osservanza rigorosissima delle disposizioni anti Covid e tutti con senso di responsabilità indossano la mascherina. D'altro canto le telecamere filmano e scattano le sanzioni per chi non rispetta le regole, ma anche per i datori di lavoro. L'attenzione è massima, non possiamo certo permetterci di mollare la presa perché attorno al Maap ruotano 1.500 persone. Persino lo Spisal ci ha fatto i complimenti e ora speriamo che alla fine il numero dei contagi si fermi a otto». «Le multe - ha spiegato infine il direttore Francesco Cera - ammontano a 50 euro se elevate dal Maap e a 400, se comminate dallo Spisal».

Nicoletta Cozza

