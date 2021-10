Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(E.Fa.) L'andamento della pandemia in provincia di Padova mostra una lieve risalita. L'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero indica 141 nuovi casi positivi tra mercoledì e giovedì. L'altro giorno erano 74, e ancora prima 87 e 37 nelle 24 ore precedenti. Seppur in modo altalenante, nelle ultime due settimane le nuove positività non hanno mai sforato i 200 casi giornalieri. Si nota anche un aumento dell'ospedalizzazione: da 66 pazienti...