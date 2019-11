CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE ASSUNZIONIPADOVA Tre settimane dopo i giri di pista e le flessioni, gli aspiranti vigili sono di nuovo pronti a mettersi in gioco. Oggi alle 14.30 la palestra del Parco Raciti (ex Brentella) ospiterà la prova scritta del concorso per diventare vigile urbano. Sono esattamente 200 i ragazzi e le ragazze, under 35, che hanno superato i test fisici allo stadio Colbachini guadagnandosi così l'accesso a questa seconda fase. I post in palio sono ventidue. Vista la bassa affluenza (rispetto alle attese) alle prove atletiche, non è stata...